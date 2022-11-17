戴面具的女人. November. 17, 2022 07:40. . 面具是隐藏或装饰脸部时用的物件。这个词也意味着“用谎言装扮的阴险的脸庞”或态度。17世纪意大利画家兼诗人洛伦佐•里皮画的这幅画中出现了拿着面具的女人。右手拿着面具，左手拿着石榴，作品的意义模糊不清。这个女人到底是谁，画家究竟想表达什么？ 里皮虽然是佛罗伦萨人，但40岁结婚后去了奥地利因斯布鲁克，成为了那里的宫廷画家。他34岁时画的这幅肖像画是在佛罗伦萨时期画的，长期以来被称为“戴面具的女人”。单凭面具的存在，女性就会让人联想到希腊神话中的塔莉亚。喜剧女神塔莉亚是艺术女神缪斯之一，在美术作品中她经常被描绘成手里拿着滑稽的面具，戴着爬墙虎王冠的样子。 如果只戴面具，可以称其为塔莉亚的肖像，但女性却拿着石榴，使图像学的诠释更加复杂。石榴是一种由许多种子组成的水果，在基督教艺术中常常被认为是团结的象征。在犹太教中，石榴意味着神圣和多产。但在希腊神话中，地下世界的神冥王哈迪斯为了娶绝世美人珀耳塞福涅为妻而喂食的果实，象征着死亡和富饶。 《Allegory of Simulacre》（模仿的寓言）的题目也意味深长。法语“Simulacre”与意为模拟实验的英语单词“Simulation”相同，具有模仿、临摹的意思。 那么，画中的女性不是特定人物，而是模仿真实的假寓意表现。 戴着喜剧女神塔莉亚面具的女性似乎提示了丰饶、美丽、团结，但画家传达的信息是，这是骗术和谎言。这位17世纪的画家似乎是在警告我们，越是戴着华丽、美丽面具的人，越要警惕和怀疑。

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