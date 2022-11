BTS获得美国格莱美三项提名,连续3年挑战获奖. November. 17, 2022 07:40. by 金哉希 jetti@donga.com. 防弹少年团(BTS•照片)连续3年获得格莱美奖提名。在美国录音学院16日(当地时间)发表的第65届格莱美颁奖典礼提名名单中,防弹少年团获得了“最佳流行二人组•组合奖”和“最佳MV”、四大本赏之一的“年度最佳专辑”等3个部门的提名。此前,BTS凭借2020年的《炸弹》、去年的《黄油》两次获得“最佳流行二人组和组合奖”提名。 在年度最佳专辑方面,BTS作为英国酷玩乐队第9张专辑《Music Of The Spheres》的参与艺人获得提名。 防弹少年团作为该专辑的收录曲《My Universe》的伴唱参与其中,RM、SUGA、J-hope负责歌曲创作。格莱美在该部门将以伴唱身份参与其中的艺术家、制作人、歌曲创作者、剪辑师全部提名为获奖候选人。 防弹少年团凭借《My Universe》入围最佳流行二人组和组合奖的提名名单。这首歌去年10月在美国Billboard主单曲排行榜上获得了Hot 100的第一名。6月发行的精选专辑《Proof》的主打歌《Yet To Come》入围最佳MV提名名单。在美国某沙漠拍摄的该MV讲述了防弹少年团9年的旅程,公开10天点击量就超过了1亿次。 防弹少年团当天通过官方推特表示:“与《Yet To Come》一起,我们参与的歌曲《My Universe》也获得格莱美提名,感到非常荣幸。”第65届格莱美颁奖典礼将于明年2月在美国洛杉矶Crypto.com中心(原斯台普斯中心)举行。

