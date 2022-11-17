专家：“冬季新冠-流感双流行令人担忧……两种疫苗都要接种”. November. 17, 2022 07:41. by 李眞漢 likeday@donga.com. 最近随着新冠确诊感染者剧增以及流感患者也增加，新冠和流感同时流行的“双流行”的忧虑正在加大。下面我们来了解一下防止感染冬季双流行的方法。 江东庆熙大学医院呼吸道过敏内科教授崔天雄（音）表示：“预防流感最有效的方法是接种疫苗，流感疫苗在接种开始后已经过了数十年，安全性也得到了验证。”65岁以上的人可以通过国家预防接种事业，到今年年末为止在指定医疗机关或保健所免费接种。 引起流感的流感病毒大致有A、B、C、D型4种。今年用于流感国家预防接种的疫苗种类是世界卫生组织推荐的“四价疫苗”。4价是指应对主要流行的2种A型、2种B型等共4种的疫苗。到目前为止还没有接种疫苗的人，最晚也要在11月内接种疫苗。 在应对新冠病毒方面，最近接种时使用了可以应对奥密克戎变异的改良型二价疫苗。最近，接种对象扩大到18岁以上，因此，患有慢性疾病或担心感染新冠的人，接种该疫苗是目前防止双流行的最好方法。如果出现流感、感冒、新冠感染等类似症状，能否区分本人患了什么疾病?专家们也表示，仅凭症状很难分清流感和感冒。 感冒是由鼻病毒、腺病毒等100多种病毒引起的，但流感是由流感病毒引起的。咳嗽、咽喉痛、咳痰等呼吸道症状相似，但流感的特点是突然出现高烧、全身肌肉痛、衰弱等全身症状严重。另外，对付流感有疫苗，但感冒不能接种疫苗。 崔天雄教授解释说：“新冠病毒虽然与感冒症状相似，但特点是嗓子疼或出现休息症状、嗅觉和味觉异常。”他强调：“在双流行的情况下，最重要的是彻底遵守个人防疫守则，”“由于保持社交距离被解除，所以要更加遵守戴口罩、手消毒等个人卫生。”

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