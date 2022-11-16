“未经遗属同意就公开名单”“祈祷坠机”……怎么会到这种地步?. November. 16, 2022 07:38. . 左派倾向的网络媒体“蒲公英”14日在未经遗属同意的情况下公开了在梨泰院万圣节惨案中死亡的158人中155人的实名。据悉，这是最近与引发“清潭洞酒席”疑惑的YouTube频道“探查”一道，从匿名提供者那里获得的名单。当天，天主教正义体现全国司祭团也从该媒体收到名单，并在追悼弥撒中公开了名单。 如果像这些媒体主张的那样，目的是“真正的追悼”，就应该先得到遗属的同意。擅自公开姓名，是再次让牺牲者和遗属哭泣的反人权行为。如果公开牺牲者的名字，人们担心会出现网络留言导致的二次加害。在并不希望的实名公开中，遗属们又能得到什么？现在也不是需要擅自公开的紧急情况。“探查”以正义体现司祭团点名牺牲者名单的照片为背景，笑着进行了广告性“炒年糕吃播”。撇开违反法律的问题不谈，这是丝毫没有公益价值的不道德行为。 同一天，大韩圣公会金圭敦（音）神父在社交媒体上发表文章称，“希望总统专机坠毁”，后被剥夺了司祭职务。天主教大田教区神父朴柱焕（音）也在社交媒体上上传了总统夫妇从飞机上坠落的合成图片和“祈求坠落”的字样，这一事实被曝光后，昨天受到了停止执行圣务的处分。对搭载很多人的飞机坠落进行祈祷感到惊讶，对说出憎恶和诅咒的粗话的人是神职人员的事实感到惊讶。怎么会走到这个地步。 造成350多人伤亡的万圣节惨案，不仅是生存者和遗属，很多国民也处于无法摆脱心理冲击的状态。政界本应该安抚受伤的国民，查明惨案原因，制定防止再发对策，却在以悲剧性惨案为素材，拼命展开政治攻防战。本应该在分裂的地方播种爱情与和解种子的圣职者们，也以不如常人的道德意识在扒开伤口，助长着不安和矛盾。希望都能够趁早罢手，回到应该在的地方。

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