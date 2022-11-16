“佛教是科学”. November. 16, 2022 07:38. . 有些人相信善与慈悲会从憎恶或愤怒中萌发出来。达赖喇嘛就是这样。作为西藏人民的领导人，他哀悼西藏人民的敌人毛泽东也是因为这个原因。 毛泽东是谁？对于中国人（汉人）来说，也许是“恢复主体历史的恩人”，但对于藏人来说，却是死对头。以毛泽东为首的共产主义者通过苦难的征途，从西方帝国主义者手中挣脱出来，建立共和国后，他们立即自新为比西方帝国主义者更恶毒的帝国主义者。他们侵略了和平的佛教国家西藏，屠杀了100多万藏人，破坏了寺院。正如达赖喇嘛所说，他们是“伪装成共产主义的沙文主义者”。达赖喇嘛之所以过上了流浪生活，也是因为毛泽东。尽管如此，毛泽东1976年去世后，达赖喇嘛仍然哀悼他。 经过漫长的岁月，找到他的Do-ol金容沃师傅也许代替我们所有人问。“但是为什么表示哀悼呢？”他接着说，“因为通过因毛泽东带来的痛苦和对他的愤怒，领悟到了佛祖的教诲，获得了心灵的和平。”这是令人惊讶的回答。“即使是敌人，也要懂得珍惜因敌人而从我身上产生的善。”他说永远活在“震怒的火焰”中是不可能的。“无论震怒多么强烈，在某个瞬间，震怒平静下来，平静心灵的平和或给予宽恕，产生了这种感情的转换状态。”很多人将这样到来的“感情转换状态”推开，重新投入到震怒的火焰中，但那是自取灭亡的道路。因此，应该抓住震怒的火焰中产生的善，将其培养壮大。这就是佛祖所说的修行。这句话太有逻辑和科学性了。对他来说，“佛教是科学”。这样的科学让他宽恕了不可原谅的毛泽东。

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