在冬之初，陷入舒伯特《冬之旅》的4色爱情吧. November. 14, 2022 07:52. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “《冬之旅》具有将容易成为受挫的爱情歌曲无聊延续的作品变成不朽艺术的超越性特点。虽然朴素，但却触动人心，触动了无法用语言来形容的东西。”（出自伊恩•波斯特里奇著书《舒伯特的冬之旅》中） 冬天刚刚到来，展现舒伯特恋歌《冬之旅》的特别舞台将接连上演。12月2日，在首尔瑞草区艺术殿堂音乐厅和IBK Chamber Hall，分别用单人剧和音乐剧装饰的《冬之旅》将在同一时间登台演出。被誉为现役德国歌曲最佳诠释家的男高音伊恩•波斯特里奇将于12月3日在首尔松坡区乐天音乐厅演唱《冬之旅》全曲，男中音托马斯•汉普森将于17日在庆南统营国际音乐堂音乐厅带来《冬之旅》全曲。 男中音歌手李应光将于12月2日在IBK Chamber Hall以独唱形式演绎《冬之旅》。加入了在古典音乐和爵士乐两方面活动的作曲家DA:UM的编曲。DA:UM说：“用钢琴诠释了歌曲之间的节奏，在节拍或和音上添加了一些心眼儿。最后一首歌《街头乐师》的动机设置在各个地方，试图给整首歌带来统一感。”钢琴家李素英将负责伴奏。 同一时间，使用同一大厅的音乐厅将上演由多人出演的音乐电视剧《舒伯特和冬之旅》。贝斯手孙慧洙将饰演老木匠乔纳斯，男中音梁俊模将饰演年轻木匠莱奥。室内乐合奏Tribeca和钢琴家金珠莉、吉他手金镇泽将负责伴奏。故事情节中添加了原曲中没有的想象。木匠乔纳斯回忆过去。年轻时为了成为出色的木匠而流浪的他，虽然有了心爱的女人，但是那份爱却化为了泡影。上了年纪的他从爱女儿马克达莱娜的木匠利奥身上看到了自己年轻时候的身影。莱奥能实现梦想和爱情吗？演员李山河饰演马克达莱娜，钢琴家安仁模饰演她的母亲。 第二天3日上午11时30分，在乐天音乐厅演唱《冬之旅》全曲的男高音歌唱家波斯特里奇在2004年和2019年分两次推出了《冬之旅》唱片。这两张专辑都被认为是这个时代“冬之旅”的代表性专辑。与钢琴家托马斯•阿德斯一起合作的2019年唱片获得了下一年国际古典音乐奖（ICMA），他写的书《舒伯特的冬之旅》（2016年）也被认为是全面审视这首歌的艺术性质和历史意义的名著。伴奏专业钢琴家朱利叶斯•德雷克将参加此次演出。 在歌剧和艺术家曲两方面都得到知性表现和魅力嗓音认可的男中音汉普森将于12月17日在钢琴家尹洪天（音译）的伴奏下，在统营国际音乐堂音乐厅演唱《冬之旅》的全部歌曲。他在2011年由钢琴家兼指挥家沃尔夫冈•扎瓦利什的钢琴伴奏推出的《冬之旅》唱片也被列入爱好者的名唱片目录。

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