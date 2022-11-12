李在明：“叫死者的名字难道是不道德的吗? VS 执政党：”不要利用于党利党略”. November. 12, 2022 07:11. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 共同民主党和代表（党首）李在明连日来要求公开梨泰院万圣节惨案牺牲者的名字和相貌，对此政界展开了“不道德”攻防战。时代转换代表（党首）赵正勋刻薄地批评道：“这是疯狂的想法。” 李在明11日通过自己的推特账号表示：“忍无可忍，要说一句话，”“以遗属想要的方式哀悼，难道是不道德的吗？在故人的遗像前喊他的名字是不道德的吗？”他还声称：“国民力量党似乎正在努力扭转局面，”“现在是应该用社会连带的力量包容遗属和受害者的时期。”李代表和部分民主党议员主张，“为了真正的追悼，需要遗像和灵位”，国民力量党则抨击这是“不道德的政治谋划”，李在明亲自出面进行了驳斥。 对此，国民力量党反驳道：“李代表在国民的死亡面前不要贪心。”该党院内代表朱豪英在脸书上表示：“要立即摒弃每次都把国家惨案和悲剧利用到党利党略上的坏习惯，”“要停止不道德行为，遵守为国民服务的公党的制度。”该党首席发言人朴正河也在评论中批评称：“李代表好像在为防弹司法风险而努力，”“笼络部分遗属，以（共同）民主党想要的方式利用在政治上的做法，就是不道德。” 其他在野党代表也表明了反对意见。共同民主党的比例卫星政党——共同市民党出身的时代转换代表赵正勋当天在YTN广播中就李在明的要求指出：“这是疯狂的想法，”“因为大庄洞疑惑的调查加快了速度，所以是不是从掩盖焦点问题的角度出发，一直在引导梨泰院惨案焦点问题呢?”正义党代表李贞味当天也在BBS广播中表示：“政界先说三道四，采取这种态度是不对的。”

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