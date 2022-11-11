除首尔和京畿道4个地区外，全国限制地区将全部被解除. November. 11, 2022 07:52. by 崔东洙记者、李祝福记者 firefly@donga.com,bless@donga.com. 除首尔、京畿果川、城南（盆唐区、寿井区）、光明市、河南市外，全国限制地区将全部被解除。将限制地区内无住宅者住宅担保认定比率（LTV）放宽到50%，允许投机过热地区内市价超过15亿韩元的公寓住宅担保贷款的方案也将提前到下月1日实施。最近房价下降幅度增大，交易绝壁变得严重，出台这一政策是为了防止市场硬着陆。企划财政部、国土交通部、金融委员会等10日召开了第三次房地产相关长官会议，发表了包含上述内容的《房地产市场悬案应对方案》。 根据此次方案，从14日0时开始，京畿水原、安养、九里、军浦、义王市、龙仁市水枝、器兴区、华城市东滩2新城市、安山市檀园区等9处将被解除投机过热地区。调整对象地区也将解除京畿22处、仁川8处、世宗等共31处。国土交通部长官元喜龙表示：“考虑到实际需求者的住宅交易越来越困难。” 为了降低实际需求者的负担，激活交易，上个月27日在紧急经济民生会议上发表的贷款限制缓解实行时期也将从明年1月提前一个月从今年12月开始施行。因此，从下月1日开始，限制地区内无住宅者可以不受房价的影响，获得LTV最多50%的住宅贷款。将平民实际需求者的优惠贷款限度从4亿韩元增加到6亿韩元，并允许以全租金返还为目的的市价超过15亿韩元的公寓的住宅贷款。副总理兼企划财政部长官秋庆镐当天表示：“虽然部分住宅价格下调是不可避免的，但是要警惕与最近利率上调趋势相结合的急剧市场冷却的可能性。” 据韩国房地产院当天透露，首尔公寓价格本周（以7日调查为准）比前一周下跌0.38%，是2012年5月统计以来的最大跌幅。全国（-0.39%）和首都圈（-0.47%）也出现了历史最大跌幅，房地产市场硬着陆的忧虑正在加大。韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩（音）表示：“此次方案虽然具有规制正常化的意义，但由于是利率上调期，所以很难停止房价下降趋势或消除交易悬崖。”

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