虽然害怕但鼓起勇气的……. November. 10, 2022 07:46. . 画面中身着盛装的年轻军人拿着长长的戟站在城墙前。拥有稚嫩的脸庞和苗条身材的他堂堂正正地摆出造型，看起来非常傲慢。这幅画于1989年在纽约佳士得拍卖会上以3250万美元的价格售出，刷新了当时古典美术的最高成交价。到底是谁的肖像画能以那么高的价格卖出去的？ 16世纪在佛罗伦萨活动的雅科波•蓬托尔莫曾担任美第奇家族（意大利语：Medici）的宫廷画家，留下了很多宗教画或贵族的肖像画。这幅画描绘了佛罗伦萨的年轻军人。他穿着象牙色的上衣，戴着红色的帽子，红色的盔甲围在腰部以下。腰间佩戴着长剑，右手拿着长矛和斧头并存的戟。 对画中模特真实性的意见大致分为两种。1989年保罗•盖蒂博物馆以巨资购买这幅画时，还被认为是佛罗伦萨君主科西莫一世的肖像画。据认为，这是1537年科西莫一世在蒙特穆洛战役中获胜后画的，如果这一主张正确，那就是君主年龄18岁时的样子。文艺复兴艺术的赞助者美第奇家族、最高权力者的肖像、大师的杰作等三个要素就足以让最高价值得到认可。 但是最近，很多人同意文艺复兴时期美术史乔治•巴萨里的意见。据巴萨里介绍，这名男子是佛罗伦萨的年轻贵族军人弗朗西斯科•瓜尔迪。当佛罗伦萨在1529年的战争中完全被包围时，他才15岁。即使年纪轻轻，也为了保卫国家而投入到了前线。 蓬托尔莫似乎想同时表现出贵族青年的复杂微妙的心理。从有品位、堂堂正正的姿势中可以看出保卫国家的军人的自豪感和义务感，而从失去生气的无表情中则可以看出少年对死亡的恐惧和害怕。这就是为什么虽然害怕，但鼓起勇气的青年的肖像画让人同时感受到悲伤和崇高的美丽的原因。

한국어