“奥巴马小友”安迪·金成为26年来又一名三选联邦众议员. November. 10, 2022 07:47. by 洪禎秀 hong@donga.com. 当地时间8日，美国民主党联邦众议员安迪·金在美国新泽西州成功连任三届。在白人人口占76%的地区，时隔26年再次诞生了韩裔三选下院议员。 据美国媒体报道，当天在新泽西州第3选区中期选举中，95%的计票结果显示，得票率为54.9%，大幅领先共和党候选人鲍勃·希利（44.2%）。这是继1996年前众议院议员金昌俊之后，再次有韩裔成为三选联邦众议员。 安迪·金发表当选感言说：“我想让厌倦了政治败坏的人知道还有其他方法，”“我相信我们可以治愈这个国家。” 安迪·金的选区是新泽西州第3选区，这是前总统特朗普在2016、2020年大选中全部获胜的共和党优势地区。安迪·金克服这种恶劣条件，在2020年众议院选举中成功连任，这一次选举相对来说进行得很顺利。选区划分结果显示，共和党强势地区被排除在外，民主党倾向地区被编入其中。 安迪·金1982年出生于马萨诸塞州波士顿，毕业于芝加哥大学，在英国牛津大学获得国际关系学博士，是中东安保专家。奥巴马第一届政府时期即2009年进入国务院，被称为“奥巴马小友”。他历任驻阿富汗美军司令战略参谋、白宫国家安全会议伊拉克事务助理，为应对逊尼派武装组织“伊斯兰国”助一臂之力。 特别是朋克摇滚乐队出身、通过游艇制造业积累财富的“富二代”白人候选人希利，刺激白人选民对亚裔的否定情绪，展开了负面攻势，但安迪·金却表现出了“现任溢价”和政策专业性等，巩固了票源。安迪·金在去年“1月6日冲击国会事件”当时，在乱成一团的国会大厅跪在地上捡垃圾的样子被传开后，受到了人们的关注。 在此次中期选举中，参加联邦及地方议员和地方政府选举的韩裔候选人有40多人。以中间名字“顺子”为人所知的民主党众议员玛丽莲·斯特里克兰德（华盛顿州第10选区）也成功连任。斯特里克兰德在首次就任议员的仪式上还穿上了韩服。同样挑战连任的共和党议员英·金（加利福尼亚州40选区）、米歇尔·朴·斯蒂尔（加利福尼亚州45选区）如果获胜，韩裔联邦众议员“四人帮”将全部连任。参选夏威夷州副州长的民主党夏威夷州众议员西尔维亚·张·卢克如果获胜，将成为首位当选美国州政府最高委员的韩裔。

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