扶余扶苏山城发现疑似百济王宫级建筑遗址. November. 08, 2022 07:42. by 李素妍记者 always99@donga.com. 国立文化遗产研究院国立扶余文化遗产研究所7日表示，在忠清南道扶余郡扶余山城军仓地（储备军队粮食的仓库旧址）的试掘调查中，确认了百济泗沘时期建造的两处“瓦积基坛”遗址。 北侧建筑东西长约16米以上，南侧建筑东西长超过14米，平行排列，基坛最多还剩下近20级，是迄今为止发掘的泗沘时期建筑中保存最完好的。研究所推测，建筑外形与百济泗沘王都遗址相似，可能是王宫级建筑。

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