朝鲜“向蔚山前海发射了巡航导弹”……韩国军方：“这是欺骗战术”. November. 08, 2022 07:43. by 申圭镇记者、尹相虎军事记者 newjin@donga.com、ysh1015@donga.com. 朝鲜7日声称2日向蔚山前海发射了2枚战略巡航导弹，韩国军方对此断然予以驳斥，认为这是一种欺骗战术。此前，朝鲜在分裂后首次向东部海域“北方界线”以南束草前海发射了短程弹道导弹，韩国军方朝着东部海域“北方界线”以北海域发射了空对地导弹进行应对。韩国军方认为，朝鲜随后就更进一步提出虚假主张，声称已证实能够对韩国最南端也进行突袭核打击的能力。 ○ 韩国军方：“朝鲜公开的内容并非全部属实” 朝鲜军方总参谋部7日通过《劳动新闻》逐条提及了2日至5日展开的军事行动，并声称：“所有应对军事行动都取得了成果，达到了计划的目的。” 尤其引人关注的是，朝军总参谋部声称2日从咸镜北道地区以590.5公里的射程向蔚山前80公里附近公海上发射了两枚战略巡航导弹，并出示了发射导弹的照片和弹着地点的经纬度坐标。 韩军进行了正面驳斥。军方相关人士表示：“虽然很难确定巡航导弹的发射地点，但如果飞到南方，可能会被绿松雷达、和平眼（空中预警机）、宙斯盾舰等侦察资产捕捉到。”军方还说：“在综合侦察卫星等美方情报的过程中，势必会掌握其飞行轨迹。”但也有人提出，巡航导弹的特点是，改变超低高度飞行路线，回避拦截网，因此有可能没有被韩国军方捕捉到。 就朝鲜3日发射的洲际导弹种类，当时韩国军队的判断和当天朝鲜的公开报道内容也不相同。与之前韩国军方判断新型洲际导弹“火星-17”型不同，朝鲜公开的导弹是带有两个火焰喷射口（喷嘴）的“火星-15”型。韩国军方相关人士表示：“今天朝鲜公开的内容并非全部属实，”“韩美注意到，（朝鲜）没有报道朝鲜发射的洲际导弹的不正常飞行。”这意味着，朝鲜有可能为了隐瞒正常发射失败的事实，而谎报了洲际导弹的型号。 对于当天朝鲜声称4日大规模出动500架各种战斗机的说法，韩国军方也认为是夸张的说法。因为当时只捕捉到了180多架军用飞机的航迹。 ○ 朝鲜暗示将进行电磁脉冲弹头实验 当天，朝鲜声称在2日至5日发射的弹道导弹上安装了地下渗透战斗部（地下贯通弹）、散弹战斗部（分散弹）等。这露骨地表明了不仅是核武力、连传统挑衅选项也变得多样化的动向。这是朝鲜首次宣布在打击目标时分散子弹的散弹战斗部安装在朝鲜版“陆军战术导弹系统”和超大型火箭炮（KN-25）上。朝方还声称：“（3日）为了验证使敌方作战指挥体系瘫痪的特殊功能战斗部的动作可信度，进行了重要的弹道导弹试射。”对此，有分析认为，朝鲜可能安装了烧毁电子通信设备内部电路、使其无法恢复的电磁脉冲弹头进行了测试。

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