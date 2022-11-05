方济格教皇首次访问巴林：“要遵守宗教自由的承诺”. November. 05, 2022 07:22. by 趙은아 achim@donga.com. “天主教和伊斯兰世界之间的对话即将启动。” 当方济各教皇（86岁）当地时间3日访问约七成人口是伊斯兰教徒的巴林时，天主教界出现了这样的期待。据路透社报道，教皇当天作为在任教皇首次访问巴林，参加了国王主办的欢迎活动，开始了三晚四天的行程。此次访问是方济各即位后的第39次海外旅行。受到巴林国王哈马德的邀请，教皇为改善天主教和伊斯兰世界的纽带，接受邀请并进行了此访。 膝盖不便的方济格教皇当天坐着轮椅到达萨基尔王宫入口后，从座位上站起来与哈马德国王拥抱，互相问候。哈马德当天强调：“巴林保护所有宗教人士举行自己的仪式、建立礼拜堂的自由，”“根据几年前国家发表的宣言，拒绝宗教歧视，谴责暴力和煽动。”他还说：“再次确认为和平而努力、宽容获胜的共同目标。” 巴林拥有170万人口，七成是伊斯兰教徒。与沙特阿拉伯不同，巴林允许16万名天主教信徒进行宗教活动。天主教教徒大部分是外国劳动者。海湾地区最早的天主教教堂阿拉伯圣母大教堂于1939年在巴林建立。 方济格在当天的演讲中提到了巴林宪法，并表示：“只有继续遵守（宪法中提到的）这些承诺，宗教自由才能完全实现，平等的尊严和平等机会才能在各集团中得到具体认可。”他还表明了反对死刑制的平素信念：“我认为生命权是最优先的，这个权利应该一直得到保障，”“应该受到处罚的人也不应被夺走生命，应该包括在内。”巴林一度没有执行死刑，但从2017年开始重新启动。 方济格提及最近劳动现场的恶劣现实，并表示：“在任何地方，劳动都要安全、有人情味。”有分析称，这是在20日卡塔尔世界杯开幕之前，指出了卡塔尔境内邻国出身的外国劳工所处的恶劣的工作环境。

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