印度尼西亚制作人们纷纷表示：“韩国电影的故事让所有人感动……确保版权的竞争非常激烈”. November. 05, 2022 07:21. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 今年9月8日在印度尼西亚上映的电影《7号房的奇迹（Miracle in Cell No.7）》名副其实。这是一部翻拍韩国电影《7号房的礼物》（2013年）的作品，截至上月末观众人数达到585万人次，位居印度尼西亚历届票房第5位。这大大超过了140万名观众的损益平衡点。销售额达到了192亿韩元。加上宣传营销费用的总制作费是21亿韩元，因此算是创造了超级给力的票房成绩。 此前，越南也传出了韩国电影翻拍作品大卖的消息。《极限职业》（2019年）的越南版《极易职业》（非常容易的职业）自今年4月末上映后，两周内登上越南票房冠军宝座。与原作的主人公刑警们伪装经营炸鸡店不同，越南版改变了设定，改为经营越南国民饮食“烤肉饭（Cơm tấm）”店铺，攻略了当地观众。结果，该片吸引了86万名观众，在今年在越南上映的本国电影中排名第三。 ○ 票房得到认证的韩国电影翻拍像泄闸的洪水一样势不可挡 今年春天全世界进入全球性大流行病局面后，大流行期间未能上映的韩国电影翻拍作品正在世界各地上映。像《7号房的奇迹》和《极易职业》一样大获成功的作品也陆续登场，证明了在世界任何地方都可以兼容的K故事的潜力。 今年2月25日通过Netflix向全世界同时公开的法国电影《Restless》超越好莱坞大片，从同月26日开始连续5天占据电影部门流媒体世界第一的位置。这部电影是翻拍2014年上映的韩国影片《走到尽头》。9月，《奇怪的她》（2014年）翻拍成西班牙语版的作品在北美和墨西哥上映。电影《青年警察》（2017年）被翻拍成日本NTV电视剧《未满警察 Midnight Runner》，于今年6~9月播出。这部电视剧最高收视率达到了11.2%，大获成功。 据韩国电影振兴委员会透露，去年韩国电影翻拍版权的出口额为194.25万美元（约27.62亿韩元）。与2020年的99.7126万美元（约14.2亿韩元）相比，增加了近一倍，是近5年来的最高值。通常，在销售翻拍版权时，国内投资发行公司等原作者方面以上映后分配部分收益的方式签订合同，而且版权销售合同业绩没有全部报告给电影振兴委员会，因此，实际版权销售相关收益将大大超过这一水平。 特别是海外电影公司利用制作好的电影推迟上映的大流行期间和无意中出现的时间，为了提前确保韩国电影中已证明票房的作品的翻拍版权，展开了激烈的竞争。在大流行期间，以《鱿鱼游戏》为先导，K内容获得了超高人气，地位和信赖度同时上升，以此为契机，确保翻拍版权的竞争变得愈加激烈。 作为《7号房的礼物》发行公司NEW的子公司，专门负责海外销售的Contents Panda理事李正河（音）表示：“在大流行期间，寻找在韩国票房得到证明，翻拍时可以减少风险的故事的趋势明显加强”，“在大流行期间，海外买家购买翻拍版权的相关咨询特别多。” ○ 北美、欧洲、中东……翻拍各大洲“踢馆” 以东南亚、中国、日本等亚洲为主的翻拍版权购买国家以大流行期间为起点，正在迅速扩大到北美等全世界。《奇怪的她》和《阳光姐妹淘Sunny》（2011年）、《7号房的礼物》、《走到尽头》等属于翻拍市场大鱼的作品事实上已经在整个大陆翻拍，开始“各大洲踢馆”。《7号房的礼物》在菲律宾、土耳其、印度尼西亚上映了翻拍版，去年还向西班牙销售了翻拍版权。印度和阿拉伯语（中东）版权也已出售，正在准备制作。另外，还正在与美国、日本等讨论版权销售问题。《走到尽头》也在法国、中国、菲律宾通过电影上映及在线视频服务（OTT）公开，日本版也在制作中。此外还与美国、印度签订了版权销售合同。 特别是《奇怪的她》在购买翻拍版权后，目前正在企划开发的德国和准备制作英文版的美国等翻拍版上映或正在推进翻拍的版本就多达9个。美国亚马逊去年购买动作片《恶女》（2017年）的版权后，正在准备翻拍电视系列片。《走到尽头》的投资发行公司Showbox海外事业组理事安正元（音）表示：“随着大流行期间《鱿鱼游戏》的兴起，很多国家都在咨询购买比以往更加多样化的韩国电影”，“关注翻拍版权的国家变得多样化的倾向确实非常明显。” ○ K故事的独创性让全世界为之疯狂 在海外翻拍韩国电影，热衷于K故事的理由是多样性和独创性。汉阳大学文化内容系教授朴基秀表示：“好莱坞具备了至少7、8人以上一起进行故事创作的集体创作系统”，“在这种系统中，故事没了棱角，与众不同的故事几乎不被接受。”他接着说，“韩国则是独自或少数人制作故事的结构，因此出现了很多新颖的故事。” 《7号房的礼物》、《奇怪的她》等翻拍人气作品是重视家庭价值的内容，这一点也值得关注。光云大学东北亚文化产业系教授姜成律（音）分析称，“随着新自由主义的扩散，生活变得越来越困难，世界人似乎从强调家庭重要性的K故事中得到了普遍的安慰”，“好莱坞在全世界普及了家庭故事，韩国在利用这些故事的同时，还以与好莱坞完全不同的文法构成，特别是带有悲剧性的情绪，这一点刺激了世界人的兴趣。” 最近10年间，世界电影界的主流美国好莱坞电影以《复仇者联盟》系列为代表的漫威电影、以《蝙蝠侠》系列为先导的DC电影等制作费超过1500亿韩元的大规模连锁电影和低预算独立电影两极分化也是K故事获得人气的原因。据分析，在动作、喜剧、罗曼史等中间级电影变得珍贵的电影市场上，K故事起到了填补这一空缺的作用。 ○ 共同制作主导翻拍 随着K故事获得人气，韩国电影翻拍方式已经超越了只销售版权，干脆升级为韩国原作者方面在海外主导制作的共同制作方式，这一点也值得关注。越南版的《极易职业》就是其中的代表。该片的正式国籍是越南。但是仔细看的话，有很多可以看成是韩国电影的部分。电影是由CJ ENM在越南当地设立的合作法人CJ HK与越南当地制作公司一起制作的。奉俊昊导演执导的电影《母亲》（2009年）也在美国推进通过共同制作方式翻拍。韩国国内投资发行公司NEW也正在讨论将惊悚电影《捉迷藏》（2013年）与日本以这种方式翻拍的方案。如果原作者方面直接参与翻拍版制作，可以保留原作固有的纹理等票房的核心因素，同时反映当地特色，通过适当变奏的当地化战略提高票房的可能性。 CJ ENM海外事业部长高京范（音）表示：“韩国电影市场已经饱和，成长存在局限性，因此以在韩国已经得到验证的故事主导翻拍的方式扩大全球事业”，“不仅是越南等亚洲地区，随着土耳其等在世界各地共同制作成功事例的积累，制作下一部翻拍作品的基础正在逐渐扩大。”

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