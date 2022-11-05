韩国军方：收集朝鲜短程导弹残骸的行动是“查明实情的线索”. November. 05, 2022 07:22. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方正在收集朝鲜2日向东部海域“北方界线”以南发射的短程弹道导弹的残骸，这是有史以来的第一次。如果成功打捞起推进器和弹头等主要残骸，将成为查明“KN”系列新型短程导弹实情的重要线索。 据韩国军方4日透露，海军“光阳”号水上舰艇救助舰（3500吨）出动到朝鲜短程导弹坠落的海域，正在仔细搜寻这一带。朝鲜2日从江原道元山发射的一枚短程导弹越过东部海上“北方界线”，飞行约190公里落在束草以东57公里、郁陵岛西北方向167公里的海上。军方内外推测，这是“KN”系列的新型短程导弹。 军方相关人士表示：“相关水域的水深很深，正在用光阳舰的声纳装备和无人潜水艇等各种搜索装备集中搜索导弹残骸。”2012年和2016年朝鲜发射远程导弹时，韩国军方也曾在推进器坠落海域投入水上舰艇救助舰，打捞起多个残骸。如果此次也能成功打捞残骸，将成为查明朝鲜利用固体燃料发动机的新型短程导弹性能和相关技术的核心钥匙。 据悉，韩国军方还推测，朝鲜对韩美决定延长联合空中演习“警戒风暴”表示不满而于3日晚从黄海北道谷山向东海发射的3枚短程导弹，可能是利用液体燃料推进器的“飞毛腿-B·C”型。

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