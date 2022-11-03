“带有凤凰装饰的簪子是朝鲜王室的装饰品”. November. 03, 2022 07:29. by 李素妍记者 always99@donga.com. 针对人气女子组合IVE的成员张元英（音）最近佩戴的凤簪（带有凤凰装饰的簪子），人们议论纷纷。中国部分网民主张“偷走了中国文化”后，韩国国内愤怒地表示“又硬说我们的东西是自己的”。 从结论来看，在上月16日的法国巴黎时装周上，张元英提及凤簪时表示“想展现韩国的魅力”，这是正确的说法。簪子是从韩半岛古代传下来的传统文化，凤簪是朝鲜王室举行重要活动时经常使用的装饰品。嘉泉大学服装设计系客座教授赵孝淑（音）表示：“凤簪是只有王妃和大妃等内命妇最高地位的女性才能佩戴的朝鲜王室代表性文物。” 女性们把长发盘起来固定的簪子，是遍布韩国、中国、日本等东亚全境的首饰文化。《三国史记》中记载，根据834年统一新罗的当代身份制骨品制，“真骨女性不能使用珍珠装饰簪子，六头品女性不能使用纯金”。 凤簪也是在三个国家受到高人一等女性喜爱的单品。但在朝鲜，这种首饰只用于王室的国家活动，是赋予正统性的首饰。作为代表性文化遗产，英亲王妃在婚礼时佩戴的7件凤簪留在了国立古宫博物馆。国立古宫博物馆学艺研究师徐正民（音）解释说：“龙和梅花模样的簪子在宫中是日常使用的，但凤簪应看作是王室婚礼等重要活动时佩戴的‘官方礼仪用饰物’。” 但是，要说张元英佩戴的凤簪是韩国固有的传统样式，多少有些勉强。因为与王室使用的旧凤簪样貌不同。当然也不是中国和日本的样式。赵教授说：“该凤簪是韩国设计师从传统簪子中获得灵感，用现代手法重新诠释的作品，这种说法相对来说比较正确。” 那么朝鲜簪子独有的特点是什么呢？水原大学服装系客座教授李善熙（音）表示：“中国和日本的簪子是那种不长的竖式簪，而韩国的簪子则是横向较粗、较长的形态。” 有分析认为，韩国簪子之所以拥有独特的样式，是从1756年英祖禁止“盘头”的假髢开始的。原来在东亚主要使用插在假髢上的竖式簪子，但在朝鲜英祖下达假髢禁止令后，为了固定歪斜的头发，长而粗的簪子广泛传播。李教授说：“簪子是缠髻儿上能带来最大变化的时尚单品”，“之后朝鲜簪子的长度越来越长，簪头（簪子的头部）也变得更加厚实和立体了。”

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