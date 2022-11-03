10月公共事业费创历史新高，物价上涨5.7%. November. 03, 2022 07:31. by 崔惠?, 朴民優 herstory@donga.com,minwoo@donga.com. 10月份消费者物价上涨率为5.7%，时隔3个月与前一个月相比上涨幅度变大。此前，带动物价上涨的石油和农畜产品物价虽然有所下降，但电力、天然气等公共事业费却上涨到了历史最高值。 大韩民国统计厅2日表示，10月份消费者物价指数为109.21（2020年=100），比一年前上升了5.7%。以7月（6.3%）为顶点，8月（5.7%）、9月（5.6%），连续比前一个月放缓的消费者物价上涨幅度时隔3个月之后再次扩大。 上个月物价上涨是由公共事业费主导的。电费、煤气费、水费同比上涨23.1%，是2010年相关统计以来涨幅最大的一次。除能源、食品等变动性较大的品种外，根源物价同比上涨4.8%，是自2009年2月（5.2%）以后13年零8个月以来的最高值。受国际原材料价格上涨的影响，加工食品也比1年前上涨了9.5%。 此前，带动物价上涨的能源、农畜水产品价格的上涨势头有所减缓。石油类物价比1年前上涨10.7%，与7月（35.1%）、8月（19.7%）、9月（16.6%）相比上涨幅度有所减少。农畜水产品也比1年前上涨5.2%，与9月份（6.2%）相比上涨幅度有所减少。 政府预测，到年末为止，物价上涨率将持续5%左右。统计厅经济动向统计审议官鱼云善（音）表示：“期待（物价上涨率）不会上涨到6%左右，因此7月份有可能达到顶点。”韩国银行副总裁李承宪当天也预测说：“今后消费者物价到明年第一季度（1~3月）为止将保持5%的高涨势头。”随着高物价的持续，韩国银行金融通货委员会24日或将再次踏上“大步伐”（Big Step•基准利率上调0.5个百分点）。

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