尹锡悦在国务会议上表示：“不要追查有没有主办方”. November. 02, 2022 08:01. by 全珠英记者、谢智媛记者 aimhigh@donga.com,4g1@donga.com. 尹锡悦总统就“梨泰院万圣节惨案”强调：“相比有没有主办方，国民的安全更重要，”“自治团体和警察不应该区分权限和责任，而是应该提前制定可以合作的制度性装置。” 总统室副发言人李宰明（音）表示，尹锡悦在1日召开的国务会议上嘱咐：“在需要紧急处理的时候，就已经是危险的局面。在感知到具体危险之后再开始控制，就为时已晚。” 尹锡悦前一天提及这是“没有主办方的自发性集体活动”，共同民主党曾抨击道：“尹总统将惨案的原因归咎于制度不完善是不合适的。”对此，李宰明表示：“（与前一天）的信息并没有完全改变，”“昨天说的是制度的局限性，今天总统说的是超越该制度的局限，为了保护国民的安全，要对所有情况进行彻底的准备，说的是今后的制度改善。”他还补充道：“有没有主办方，实际上对守护国民安全没有任何意义。” 尹锡悦在当天的国务会议上还表示：“梨泰院惨案如实地体现了‘云管理’这一人潮事故的管理和控制的重要性，”“应该积极利用无人机等尖端数码力量开发云管理技术，完善制度。” 尹锡悦在国务会议上还指示成立“国家安全系统检查会议”。总统室相关人士解释说：“安全领域的主管部门将全部参与，民间专家也将一起新设全面检查国家安全系统的会议机制。”与此同时，正在启动24小时紧急应对体制的总统室也在10月30日以总统室职员为对象发布公告称：“请尽量克制外部用餐，集中精力进行紧急应对工作。” 行政安全部着手修改《灾难及安全管理基本法》，其内容是，让基础地方自治团体对万圣节等“没有主办方的大规模活动”负责安全管理。行政安全部正在研究在修订案通过国会之前制定适用于现场的方针、优先实施的方案。

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