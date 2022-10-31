日本万圣节活动时警察会引导秩序……美国至少在1年前制定治安计划. October. 31, 2022 07:54. by 东京=李尚勋 常驻记者/ 华盛顿=文炳基 常驻记者 sanghun@donga.com,. “现在是蓝色信号灯。请看着前方慢慢移动。” 29日下午，在日本东京涩谷Scramble十字路口。到了下午6点，在日本万圣节当天这里聚集了最多年轻人，车顶设置了电子屏幕的警车停在了十字路口。被称为“DJ（Disc Jockey）警察”的负责维持秩序的警察爬上车顶，拿着麦克风像连珠炮一样向行人呼吁。 梨泰院惨案发生的同一天，同一时间，东京涩谷也聚集了数十万人，这是新型冠状病毒肺炎疫情扩散后时隔3年再次享受万圣节。但是并没有发生特别的事件。为了防止事故发生，警方实时引导了秩序，地方自治团体从1个多月前开始持续展开了安全宣讲活动。万圣节期间，美国纽约对100多条街道进行了交通管制，并大幅扩大了警力的部署。 像这样，在主要发达国家，考虑到人群聚集的话，无法预测何时会发生什么事情，正在展开彻底的秩序维持和强有力的管制。 ○ 日本的“DJ警察”维持数十万人的秩序 在涩谷太阳下山后，人们开始聚集起来，十字路口出现了“DJ警察”。红灯状态下一位行人要过去时，DJ警察立即说：“现在还是红灯。请回去吧”，行人尴尬地走了回去。蓝色信号灯亮起后，DJ警察表示：“为了防止发生混乱事故，请不要站在十字路口。请慢慢移动”，直到红灯亮起为止反复进行了说明。 DJ警察在2013年6月巴西世界杯预选赛当时，在涩谷人潮涌动后，一名警察爬上警车，拿着麦克风，用像俱乐部DJ一样的妙语引导秩序。由于反应良好，警视厅干脆设立了DJ警察专门组织，用于2020东京奥运会等主要体育赛事和活动。 29日，涩谷一带进入了比任何时候都严重的警戒状态。日本警视厅动员350名警察，每当蓝色信号灯亮起时，用警察控制线（警戒线）塑料绳引导过人行横道的人不要缠在一起。涩谷区动员了100名区厅职员和民间警备企业人员来维持现场秩序。 涩谷在2018年万圣节时，发生了10多名兴奋的年轻人闹翻卡车的事件，去年发生了进行万圣节装扮的男子在地铁上纵火的事件，因此对万圣节的警戒感很强。涩谷区区长长谷部健表示：“虽然不想说一律不要来，但希望不要发生像傻瓜一样的骚乱。” 涩谷区从1个月前开始在街头各处挂出了“遵守礼仪的人就是支持涩谷的人”、“让万圣节的涩谷这句话拥有好的意义”等500张海报。28日至11月1日，区条例将这段时期规定为“街头禁酒期”，对街头饮酒者进行查处。 ○ 美国和欧洲“在3个月~1年半前就要制定应对计划” 美国万圣节期间交通事故比平时增加了43%，安全事故危险增大，最近指定交通禁止区域的城市增加了。 纽约市交通部长伊达尼斯•罗德里格斯表示，万圣节期间将对100处街道进行交通管制。纽约在2017年万圣节期间，一辆卡车撞上自行车道，导致8人死亡，因此大幅扩大了游行等活动时的警力部署。佛罗里达州圣彼得堡市继去年之后，今年也在万圣节期间禁止汽车进入2英里（约3.2公里）区间，康涅狄格、科罗拉多、马萨诸塞等城市也在市中心部分街道关闭了车辆道路。 美国法务部建议从12~18个月前开始制定大规模活动经费计划。在美国，美国防火协会制定的“人命安全代码（NFPA 101）”被认为是普遍的安全标准。虽然当初制定了火灾避难指南，但是还包括了大规模群众密集时可能发生的踩踏事故等的应对规定。去年修订版的内容包括△在特定规模以上的活动场所，观众密度应维持在每0.65平方米1人以下 △发生事故时，应适当确保出口，以便群众分散躲避等。 法国政府在2015年、2016年因频繁发生的恐怖袭击事件，加强安全的必要性增大后，于2017年制定了“文化活动安全及保安管理”方针。活动主办者建议，如果群众聚集的可能性较大，应从活动3、4个月前开始与地方当局进行讨论，制定相应对策。

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