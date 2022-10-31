韩国政府宣布“10月30日至11月5日为国家哀悼期间”、龙山区为特别灾难地区……向遗属支付慰问金. October. 31, 2022 07:55. by 崔智善, 張寬錫 aurinko@donga.com,jks@donga.com. 韩国政府就首尔市龙山区“梨泰院踩踏惨案”将10月30日至11月5日午夜定为国家哀悼期间。政府还把龙山区宣布为特别灾难地区，向死者家属和伤者支付治愈支援金。 尹锡悦总统当天在政府首尔大楼主持召开了中央灾难安全对策本部会议，国务总理韩德洙在会后举行的新闻发布会上表示：“哀悼期间，全体公共机关和驻外公馆将降半旗，公务员和公共机关职员将佩戴表示哀悼的丝带。”他还说：“对于死亡者，将与保健福利部、首尔市等联合启动葬礼支援团，”“为了全力做好伤者的治疗工作，并对伤者家属等进行心理治疗，决定在国家创伤中心内成立梨泰院事故心理支援团后运团。”韩德洙表示，中央灾难安全对策本部没有规定活动时间，而是计划运营到事故得到处理为止。 龙山区被指定为特别灾难地区。行政安全部部长李祥敏表示：“将向遗属发放慰问金和受伤者的治疗费、去世者的葬礼费等一切必要支援。” 尹锡悦从梨泰院踩踏事故发生的29日晚到30日，亲自指挥了事故处理。据总统室透露，尹锡悦在接到首次事故报告后，在救护车出动1个多小时后的29日晚11时30分左右指示：“所有相关机关要竭尽全力，以便迅速进行急救和治疗。”第二天凌晨1点，他来到龙山总统室地下掩体上班，主持召开了紧急状况检查会议。 尹锡悦今后的日程也将重新调整为以处理事故为中心。总统弘报首席秘书金恩慧30日下午在总统室新闻发布会上表示：“所有日程和国政运营顺序都以事故处理为优先，”“全员都保持着紧急应对态势。” 据金恩慧透露，尹锡悦在当天上午举行的中央灾难安全对策本部会议上表示：“希望相关部门和地方自治团体齐心协力，特别照顾因失去家人而陷入悲伤的遗属和伤者。”尹锡悦还指示：“死了好多年轻人，我怀着作为父母的心情，很心痛，”“要理解遗属的心情，对去世的人进行迅速的身份确认工作，并实时准确地告知媒体。”他还嘱咐说，就外国死亡者及伤者问题，要迅速向相关国家使领馆提供信息。 金恩慧表示：“我们嘱咐相关部门，即使是民间，也要尽可能在国家哀悼期间尽量减少活动和庆典。”

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