拒绝连续两次被逆转……休斯敦太空人队将世界大赛总比分扳成1比1. October. 31, 2022 07:54. by 任寶美 bom@donga.com. 在美国职业棒球大联盟（MLB）世界大赛（WS•7战4胜制）第1场比赛中，未能守住5比0领先优势，在加时赛第10局以5比6负于费城费城人队的休斯敦太空人队在30日两队的第2场比赛中，守住了5比0领先优势，以5比2取得了胜利，从而将双方的总比分扳成1比1平。 休斯敦太空队在第1场比赛中败北带来球队的冲击并不轻。迄今为止在WS（即总决赛）上领先5分的球队而遭遇对方逆转是自2002年WS第6场比赛旧金山巨人队败给洛杉矶天使队后20年来的第一次。巧合的是，当时旧金山队也以同样的比分（5-6）败北，主教练同样是现在休斯敦太空人队的主教练德斯特•贝克。 休斯敦太空人队从第1局第一次进攻开始，面对费城费城人队的首发投手杰克•惠勒（32岁），前三位击球手都击出了2垒打，从一开始就取得了2分。在季后赛11又3分之1局内无失分的惠勒在WS上，在没有抓住一个三振出局的情况下，创下了成为送出“Triple-Double”（连续3次2垒打）的首位投手的不光彩记录。接着，休斯敦队因对方游击手的失误，仅在第1局就获得了3分，接着在第5局下半局，亚历克斯•布雷格曼（28岁）又击出了2分本垒打，与前一天一样，早早地以5比0领先。 贝克主教练当天也一如既往地给予了首发投手充分的信任。虽然在第1场比赛中，王牌投手贾斯汀•维兰德（39岁）到第3局为止得到5分支援，但在第4、5局被对方得到5分，最终被击败，但当天弗兰贝•巴尔德斯（29岁）在6又3分之1局内，只让费城队的强打线取得4个安打，失掉了1分，奠定了胜利的基础。贝克主教练在胜利后表示：“我们球队很快会忘记不好的事情。不能把昨天的事情拖到今天。”取得1胜1负均衡状况的两队将前往费城，从1日开始进行WS第3~5场比赛。

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