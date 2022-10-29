美国警告朝鲜“如果使用核武器，政权就会灭亡”……加强核保护伞执行力应跟上. October. 29, 2022 07:27. . 美国拜登政府警告：“不能容忍朝鲜对美国、盟国或伙伴进行核攻击，否则将成为政权的终结。”美国昨天在国家国防战略和核态势报告中表示：“不存在金正恩政权使用了核武器还能生存下来的剧本。” “政权终结”等警告也出现在2018年特朗普政府的核态势报告上，但现在情况不同。在乌克兰战争中处于守势的俄罗斯总统普京正在提高战术核武器的威胁，中国对台湾的威胁也令人担忧。金正恩政权趁机加快了完成战术核武器的步伐。 拜登政府此次提出朝鲜实际上是继中国、俄罗斯之后的第三次威胁，并称朝鲜的挑衅有可能引发全球纷争，提及“核遏制力进退两难”等，从这一点来看，具有很大的启示意义。也就是说，如果随着朝、中、俄关系密切，韩半岛发生冲突，有可能扩散到中国、俄罗斯等核武装国家介入的核强国之间的冲突。 核态势报告指出：“美国为了遏制区域内的核纷争，将灵活地展开包括战略轰炸机和核武器等前沿部署在内的核战斗力。”这似乎是在对韩国国内重新部署战术核武器或核共享的主张划清界限。但事实上，越来越多的人担心“加强延伸威慑”能否切实应对朝鲜核威胁。应该紧接着讨论和采取加强核保护伞执行力的措施。 除国防战略方针外，美国国务院负责裁军事务的副国务卿邦妮·詹金斯表示：“如果朝鲜愿意对话，裁军（谈判）可以成为选项。”拜登政府提及与朝鲜进行裁军谈判的可能性尚属首次，事实上是以承认朝鲜为有核国家为前提的，因此预计将引发争议。朝鲜最近集中进行了战术核武器部队运用训练，昨天又向东部海域发射了两枚短程弹道导弹。虽然不知道提及裁军选项是为了将朝鲜拉到对话桌上的发言，还是软硬兼施，但韩国政府有必要采取周密的应对措施。

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