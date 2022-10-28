“波兰民间能源企业将与韩国合作伙伴共同进行核电站项目”. October. 28, 2022 07:38. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 波兰副总理亚切克•萨辛26日（当地时间）表示：“不久后可以提出与韩国合作伙伴共同进行的核电站项目。”美国核电企业威斯汀豪斯电气公司（又译“西屋电气公司”）虽然向韩国水力原子力公司（以下韩水原）提起了诉讼，但韩水原很有可能被选定为波兰民间主导核电站的事业者。 据路透社报道，萨辛副总理当天表示：“政府将在不久的将来提出与新核电站建设项目并行进行的另一个核电站建设项目。”萨辛副总理提及的新核电站建设项目是由民间能源企业ZEPAK主导的项目。与波兰政府正在推进的6座核电站规模的鲁比亚托夫-科帕利诺项目不同，这是另外的核电站建设项目。 虽然西屋电气公司对韩水原的独立核反应堆出口提出了侵犯知识产权的诉讼，但波兰政府表示将继续推进与韩国的核电合作。据波兰当地媒体报道，萨辛副总理不久将访问韩国，参加韩水原、波兰电力公社（PGE）、ZEPAK的合作意向书（LOI）签署仪式。但是，萨辛副总理就政府主导的核电事业表示：“有很多迹象表明，美国西屋将成为（事业者）。”

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