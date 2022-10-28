女团-男团陆续回归……年末偶像大战预告. October. 28, 2022 07:38. by 金哉希 jetti@donga.com. “年末偶像大战”开始了。从Aespa、NewJeans、IVE、BLACKPINK等从今年夏天开始活跃在歌谣界的女子组合到最近争先恐后回归的男子偶像组合，年末歌谣界通过偶像组合的新曲准备摆上佳肴。 17日同时回归的第四代女子组合（G）I-DLE和LE SSERAFIM以“Girl Crush（帅魅女）”的风格回归。（G）I-DLE迷你五辑《I Love》的主打歌《Nxde》包含了“不是别人想要的样子，而是以自己本来的样子存在”的信息。LE SSERAFIM的新曲《ANTIFRAGILE》的内容是，越面对考验，越要成长。以27日为基准，Melon和Bugs排行榜的第一名是（G）I-DLE的《Nxde》，第二名是LE SSERAFIM的《ANTIFRAGILE》。第二代代表女子组合KARA将于下月29日发行出道15周年纪念专辑。这是KARA自2015年以后时隔7年6个月再次以完全体回归。 男子偶像从Solo到乐队，以多样的形式回归。世界K-POP粉丝们非常关注的是28日发行的防弹少年团（BTS）成员Jin的第一首个人单曲《The Astronaut》。英国人气乐队Coldplay（酷玩乐队）共同参与歌曲的制作。 兄妹二人组“乐童音乐家”的李灿赫推出了以死亡为素材的首张个人专辑《错误ERROR》。男子乐队N.Flying以第8张迷你专辑《Dearest》回归。在BTS正式入伍的情况下，期待填补这一空白的Stray Kids凭借7日发行的专辑《MAXIDENT》在美国公告牌主排行榜“Billboard 200”上获得了第一名。 某演艺企划公司相关人士表示：“已经进入风土病（指在特定地区周期性发病的情况）阶段，再加上年末颁奖仪式即将举行，偶像歌手们计划再次正常举行演唱会，正在陆续回归。”

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