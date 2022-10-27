城市中心健康庆典“首尔健身秀”将于下月1日开幕. October. 27, 2022 07:48. by 张润贞记者 yunjung@donga.com. 《东亚日报》和频道A为了让所有人都能享受“健康的生活”，将于下月1日至3日在首尔中区首尔市政府前的首尔广场举行“2022首尔健康秀-市中心开放健康庆典”。 今年首次开始的“首尔健康秀”是密切关注健康的国民们可以同时体验相关企业和医疗、公共机构的健康内容的庆典场所。国内外主要保健企业和健康相关医疗、公共机构将开设100多个介绍最尖端技术与服务的展位，并准备大规模户外瑜伽课和钢铁部队Cross Fit等多种娱乐项目和赠品活动。下面介绍一下为期3天的活动的主要节目。● 从K-POP舞蹈到瑜伽，再到急救直升机……为期3天的大型活动 因为是第一次举办这样的活动，所以在“2022首尔健身秀”上排满了市民们可以自由参与的丰富多彩的节目。 第一天的1日，代表节目当然是《k-pop Pump-up》和《与安达尔一起的瑜伽课》，在《k-pop Pump-up》中，Fitness Candy战队将登上舞台，在30多分钟的时间里，配合着欢快的K-pop音乐尽情享受并一起进行运动，呈现精彩的舞蹈表演。全体参加者将获得健身秀官方纪念品“健身带”，并通过现场抽签获得三星电子“Galaxy-Fit2”、“Buds2”等多种奖品。 《与安达尔一起的瑜伽课》是热爱瑜伽的人不能错过的活动。1日下午1点~3点在首尔广场草坪上，参加者可以在那里晒午后阳光，享受瑜伽，获得治愈。虽然是3万韩元的收费讲座，但向听课的所有人提供价值10万韩元的安达尔瑜伽服装，并通过现场抽签，赠送健康检查券、高级高尔夫用品、健康护理智能机器等价值600万韩元的丰厚奖品。 2日，频道A的“钢铁部队”成员们将出动到首尔广场。又名“黄将军”的黄忠元和“海哲姐姐”郑海哲，两位成员为了热爱运动的人们准备了1个小时的Cross Fit节目，进行人生Cross Fit课程。运动用的箱子、哑铃都准备好了，只要穿着轻便的服装来到广场就可以了。向全体参加者提供健身秀官方纪念品“健身带”，深蹲机等运动器械也等待着参加者。 最后一天的第三天的亮点是急救医疗专用直升机“医生直升机”在首尔广场上空飞行。为了改善在紧急情况下因噪音投诉和起降限制而不能自由飞行的医生直升机的现实，作为东亚日报、频道A进行的复生活动的一环，在准备的此次“与医生直升机一起的复苏课程”中，不仅可以观看医生直升机的飞行，还可以学习心肺复苏术。● “午饭时间出来玩躲避球游戏？” 不仅是演讲节目，抽出短暂的时间就能享受的各种活动也在等待参加者。1日午饭时间，可以和同事们一起组队跳绳，还可以获得奖品，在2日午饭时间，可以和“钢铁球-躲避球战争”的黄忠元队员、郑海哲队员一起组队享受躲避球的“钢铁球躲避球王”活动也将上演。跳绳有相当于50万韩元的聚餐费，躲避球王有运动器材等奖品。 此外，还准备了可以享受1对1足球的“街头足球”、把首尔广场草坪作为健身房享受间隙运动的“首尔健身人”。此外，详细内容和赠品等还可以在网站（www.donga.com/news/Health/healthshow）上进行确认。

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