出现“盈利冲击”的SK海力士“明年将缩减投资”. October. 27, 2022 07:49. by 宋忠贤记者、朴贤益记者 balgun@donga.com,beepark@donga.com. SK海力士26日公布了“盈利冲击”水平的第三季度（7~9月）业绩，并表示正在考虑明年投资比今年减少50%以上的方案。由于全球经济萧条导致需求萎缩和半导体不景气，企业的投资心理冻结到了全球金融危机的水平，国内经济整体亮起了红灯。 担心雇佣市场恶化的呼声也很高。 SK海力士26日召开经营业绩发表会，表示今年第三季度的销售额为10.9829万亿韩元，营业利润为1.6556万亿韩元。与第二季度（4~6月）销售额（13.811万亿韩元）和营业利润（4.1926万亿韩元）相比，分别减少了20.5%和60.5%。与去年同期相比，销售额和营业利润分别减少了6.9%和60.3%。 据分析，由于全球经营环境恶化，主力商品DRAM和NAND产品的需求萎缩。这是受全球市场PC和智能手机消费减少，半导体需求大幅减少的影响。据初步统计显示，27日将公布各部门业绩的三星电子第三季度的营业利润也与去年同期相比减少了31.7%。据推测，三星电子半导体部门的营业利润比去年同期减少了30~40%。 SK海力士事业担当社长卢钟元（音）在第三季度经营业绩电话会议上表示：“今年的投资规模将达到10万亿韩元后半段，虽然比前一年有所增加，但正在考虑明年的投资比今年减少50%以上的方案。”他表示，“这将成为仅次于金融危机的2008~2009年相当水平的投资缩减。”预计明年SK海力士的投资规模将停留在7~8万亿韩元的水平。

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