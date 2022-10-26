“韩国的宝物”，FIFA给予金玟哉高度评价. October. 26, 2022 07:42. by 金正勋记者 hun@donga.com. 国际足联（FIFA）重点关注了金玟哉（26岁•那不勒斯•照片）。 24日（当地时间），FIFA通过官方社交网络服务（SNS）上传了意大利足球甲级联赛那不勒斯队和韩国国家足球队队服混搭的金玟哉的合成照片。FIFA还配文写道：“拥有像岩石一样坚固的防守，意甲最佳球员为即将到来的卡塔尔世界杯做好了准备”，“大韩足球协会和那不勒斯队拥有金玟哉这样的宝物。” 今年7月，金玟哉离开土耳其费内巴切队加盟意甲那不勒斯队。在占据主力后卫位置后，他帮助球队保持不败。截止到25日，那不勒斯队以9胜2平的战绩排在意甲联赛榜首位置。而在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛方面，球队也以4战全胜的成绩领跑A小组。金玟哉在上个月的意甲联赛中，作为亚洲球员首次获得了“当月最佳球员奖”。 英国足球专门媒体《4-4-2》25日公布了评选出的10名世界最佳中后卫名单。金玟哉排在第10位，也是唯一入选的意甲联赛球员。《4-4-2》给出了选定理由，“那不勒斯为了代替转会切尔西的卡利杜•库利巴利，引进了金玟哉。金玟哉在那不勒斯队发挥得异常稳定，没有出现状态起伏”，“他是那不勒斯队的防守核心，是非常值得信赖的球员。在抢断对方前锋的传球的同时，在后方稳定地组织进攻。”《4-4-2》表示，金玟哉成为了曼联（英格兰）等欧洲顶级俱乐部的引进对象。 24日，土耳其媒体《帕纳蒂克》在AS罗马与那不勒斯的比赛结束后，公开了那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂的记者招待会。斯帕莱蒂主教练在谈到金玟哉时表示：“一旦感觉到危险，就会立即展开行动”，“就像金玟哉控制对方前锋一样，防守伙伴也会进行协防。身体上优越，拥有像动物一样的腿。”

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