朝鲜一商船侵犯“北方界线”→在韩军警告射击后撤退→朝鲜发射10发火箭炮. October. 25, 2022 07:45. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 一艘朝鲜商船24日凌晨突然侵犯西部海域“北方界线”。韩国军方立即派遣舰艇，逼迫朝鲜商船撤离，但朝鲜以此为借口，向西部海域“北方界线”以北缓冲区发射了10枚火箭炮。此后，朝鲜还针对韩国表示，“最近继在地面战线上进行炮击挑衅和扬声器挑衅之后，还进行了海上侵犯挑衅”，散布贼喊捉贼式的主张。有人担心，这是朝鲜国务委员长金正恩在按下第七次核试验等“重大挑衅”按钮之前，着手积累名分。 据韩国军联合参谋本部当天透露，一艘朝鲜商船（“雾浦”号）于凌晨3时42分左右在西部海域白翎岛西北方向约27公里处越线至“北方界线”以南。这是朝鲜商船时隔5年9个月再次侵犯“北方界线”。韩国军方在“雾浦”号侵犯“北方界线”之前和之后，分别进行了一次警告通信。但“雾浦”号继续南下，韩国军方分两次以20发警告射击予以应对。在此过程中，不仅是海军舰艇，就连KF-16等战斗机也出动到了现场。最终，“雾浦”号在到达“北方界线”以南3.3公里后，于凌晨4时20分左右扭转船路，驶向了“北方界线”以北。 当天上午5时14分左右，朝鲜向西部海域“北方界线”以北缓冲区发射火炮，公然违反了《9·19南北军事协议》。此后，朝鲜军队总参谋部于上午6时7分左右以发言人的名义表示：“南朝鲜（韩国）傀儡海军所属护卫舰以管制不明船只为借口侵犯我军海上军事分界线，进行了警告射击。”朝鲜以自己单方面设定的“海上警备界线”为根据，反而指责韩国。国际社会并不认可朝鲜任意设置的“海上警备界线”。 朝鲜在中国共产党全国代表大会日程结束的第二天再次进行挑衅，其意图备受关注。有分析认为，朝鲜此前考虑到友邦中国而调整了呼吸，正在为在美国中期选举日、当地时间11月8日之前进行核试验而制造名分。

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