李承烨主教练带领斗山熊队进行最后的备战. October. 25, 2022 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. “可能会妨碍选手们……” 李承烨主教练24日看着涌向球队专用训练场“利川斗山熊公园”的采访团做出了上述表示。李主教练从就任仪式的第二天即19日开始在球队设置最后训练营的该地指挥了选手团，但当天是他作为球队主教练第一次向媒体公开训练场面。 李主教练对斗山选手使用最多的词语是“再多一点”。李主教练表示：“因为是收尾训练，所以要更加努力，要更加投入，更加稳重，还要多跑一步”，“（观察斗山选手们的训练结果）很努力，感觉很好。但还是希望选手们能再努力一点。” 李主教练在前一天观看了斗山未来队（2线队）和韩国大赛（总决赛）前夕SSG队的热身赛后，对于留下“金仁泰的推击击球给我留下了深刻的印象”的评价，表示“推外侧球，拉身体侧球是基本，但出乎意料的是不太顺利。通过反复练习，比起头部，身体要保持记忆，进行反射性的击打。如果是职业选手，那是最基本的”，强调了反复训练的重要性。 当天，李主教练虽然用耳朵和嘴回答了记者的提问，但眼睛却不停地盯着运动场各个角落的选手们。他说：“"机会是一样的。我想传递一个信息，无论是谁，只要拿出（好的）训练结果就可以登场比赛。”当然，28名一线队参赛名单的事实没有改变。李主教练说：“所以希望选手们在这里能尽量多展示自己拥有的东西。” 但是并没有要求“无条件地努力”。李主教练表示：“我在选手时期也感觉到了，强制进行的运动会退步。与其做教练指使的事情，不如多沟通选手们需要什么、想做什么。”

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