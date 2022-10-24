晚开的花. October. 24, 2022 07:45. . “梅花零落了/海棠花染红了/原野玫瑰开完之后，春天的花都开完了/这时会有丝丝缕缕的野蔷薇花爬过那莓墙。”—出自王淇《春暮游小园》中 写诗的王淇（1019~1085年）是中国北宋时代的学者。梅花，海棠，野玫瑰，还有蔷薇……看着春花盛开，又开另一种花的风景，似乎想到了自然的法则。花儿们争先恐后地不一下子开放。耐心地等待自己的顺序开花。晚开没有丑花。相反，也有越缓慢绽放，生命力就越长的情况。人生之花不也是这样吗？比起还什么都不知道的时候全部盛开的花，我更喜欢迎着阳光慢慢开放的花。第一次作词是在20岁左右。偶然的机会看到我的文章的熟人说“要不要写一下歌词？”于是开始了第一次歌词创作。创作张弼顺姐姐的《当我的孤独呼唤你的时候》之后，开始受到周围人的关注。就这样作为作词家活动了很长时间，后来又增加了作曲和歌曲方面的创作，迈出了作为创作歌手的步伐。 因为育儿休息了7年，重新开始音乐工作时真的很累。孩子们小时候很需要照顾，一到晚上录音和演出的时候，家里就会发出很大的声音。虽然哭过很多次，但回想起来，好像是含着阳光吸收雨水、收集肥料的时间。即使想做音乐，也有不能随心所欲的时间，所以学会了“感谢”。能做自己喜欢的事情，还能靠那件事生活下去，这是多么值得感谢和幸福的事情啊。更何况我的花在这个年纪似乎还没有盛开。轮到我的花，即我的“花序”正在慢慢地到来。至今还怀着激动的心情等待着那一天，也许等待的时间才是给予自己最感谢的幸运。

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