习近平的“一人独裁”时代，中国领导层全部为其亲信. October. 24, 2022 07:46. by 金祺容 kky@donga.com. 中国国家主席习近平确定至少连任三届，实际上开启了“一人独裁”时代。中国共产党最高领导层常务委员会全体成员都由忠于自己的亲信组成，彻底推翻了维持40多年的集体领导体制。不仅没有指定接班人，还把“守护习近平核心地位”列入比国家宪法地位更高的共产党党章，开启了终身执政之路。 在第20届中国共产党全国代表大会（党代会）闭幕的第二天即23日，习主席在中国共产党第20届中央委员会第一次全体会议（一中全会）上公布的7名常务委员名单中排在第一位（排名第一），确定了至少延长5年的执政期限。排名第二的，是即将在明年3月的全国人民代表大会（相当于韩国的国会）上任命为总理的亲信、上海市委书记李强。新晋常委的第五位北京市委书记蔡奇、第六位中央办公厅主任丁薛祥和第七位广东省委书记李希，也是习近平最亲近的“习家军”。留任常委的排名第三的党中央纪检委书记赵乐际和排名第四的中央书记处书记王沪宁也是如此。 与习主席有牵制关系的共青团出身的李克强（67岁）总理和全国政协主席汪洋（67岁）在前一天公开的党中央委员205名中落选，退出了最高领导层。也就是说，两人虽然还没有到中国最高领导层退休年龄68岁，但被列为改革势力的两人却被强制逐离。 特别是，一度被认为是接替习主席的下届最高领导人的共青团出身的副总理胡春华（59岁）23日不仅没有进入常委，还落选了由24人组成的权力核心政治局的委员。也就是说，在习近平第三个任期，牵制习主席权力的势力全军覆没。 中国共产党在22日发表的党章修订案决议中表示：“把‘两个维护’等内容写入党章，有利于坚持和加强党中央的集中统一领导。”“两个维护”意味着习近平的核心地位、党中央的权威以及习主席一人集权，意味着维护集中统一领导。日本《朝日新闻》评价说：“开启了习近平一强时代。”英国《金融时报》报道说：“中国现在都必须服从习近平。” 韩国国家安保战略研究院国际合作中心负责人朴炳光（音）表示：“垄断权力的习主席将对美国采取更加猛烈的攻势，”“很有可能向韩国提出‘不要站在美国一边’的高压要求。”

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