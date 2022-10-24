国际核专家纷纷预测：“中国党代会结束，朝鲜核试验临近”. October. 24, 2022 07:46. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 观察人士认为，随着确定中国国家主席习近平连任三届的中国共产党第20次党代会结束，朝鲜即将进行第七次核试验。美国核专家预测，朝鲜不仅有可能进行战术核武器试验，还可能在进行前六次核试验的丰溪里核试验场以外的秘密核试验场进行氢弹试验等，进行连锁核试验。 曾担任国际原子能机构副总干事的斯蒂姆森中心特别研究员奥利·海诺宁当地时间21日在“自由亚洲电台”广播节目中表示：“朝鲜正在等待国务委员长金正恩就追加核试验时间做出决定。” 此前，美国智库“战略与国际问题研究中心”下属的媒体“超越分裂”对16日拍摄的卫星照片进行分析后认为，丰溪里3号坑道的核试验准备已经就绪，4号坑道的修复工作已告中断。该媒体还指出，朝鲜拥有在其他场所进行核试验的资源。丰溪里3号坑道被选为战术核武器用坑道，随着大规模爆炸试验用4号坑道的修复被推迟，朝鲜有可能在秘密核试验场进行连锁核试验。 美国兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特也对“自由亚洲电台”表示：“他（金正恩）只有引爆更大的武器才能受到更多的关注。通过这一措施，朝鲜将赋予自己被认定为核拥有国的资格。” 核专家、科学与国际安全研究所所长大卫·奥尔布赖特对“美国之音”广播表示：“如果是10万~15万吨（1吨为1吨TNT的爆炸力）或更高的高强度试验，就是开发可以搭载在导弹上的热核弹（氢弹）。”

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