大庄洞非法资金疑惑调查，不能走向政治失踪. October. 22, 2022 07:40. . 检察机关开始触碰共同民主党代表（党首）李在明的大选资金疑惑后，李在明昨天要求就大庄洞事件实行特检。李在明在记者会上主张：“别说是大选资金，连一块糖果都没有收到，”“总统和执政党应立即接受与火天大有、大庄洞开发相关的特检。”国民力量党拒绝说：“这是在故意拖延时间、推迟调查、掺水，”“先接受检方的调查”。 此前，检察厅于昨天凌晨以涉嫌从大庄洞团伙处收受8.47亿韩元总统选举资金为由，对李在明的亲信、民主研究院副院长金容（音）申请了拘捕令。李在明之所以打出特检牌，似乎有政治布局。这可能是为了打造对在野党及大选失败者的政治镇压和政治报复的帽子，避开检察机关的锋芒，展开舆论战。 大庄洞特检在上次大选时也曾提到过。在国民力量党主张针对自己的渎职嫌疑进行特检后，李在明表示，时任总统候选人尹锡悦也与大庄洞疑惑有关，提议同时进行特检。在今年3月大选之前，共同民主党作为党论，还提出过针对尹锡悦2011年釜山储蓄银行不良调查疑惑的特检法案。李在明说：“如果（执政党）拒绝，即使通过共同民主党的力量，也一定要实行特检。”这是不惜单独处理的玉碎战略。 大选前是由文在寅政权的检察机关，大选后则是尹锡悦政权的检察机关在对大庄洞事件进行调查。据悉，检察机关目前已经掌握了金容收受非法资金的具体陈述和记录资金转交时间、地点、金额等的笔记。检察认为这是“大选资金”，正在进行调查。2003年发生“成车装钱事件”时，李会昌候选人没有被起诉。在野党以此为据指责这是对总统选举失败者的报复性调查，但执政党针锋相对地表示，应该查明从大选前开始就提出的国民疑惑的真相。舆论站在真相一侧。抛开政界的特检攻防战，检察机关应该公正、严格地处理此次事件。 检察机关的调查不能成为吞噬所有其他民生问题的政治黑洞。预计今天将举行大规模的“弹劾总统”集会和对抗集会，双方发生冲突等忧虑正在加大。必须查明大庄洞疑惑的真相。但是，这是法律的领域。不能走向政治失踪。

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