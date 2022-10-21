韩美财界发表联合宣言，“IRA不能歧视韩国电动汽车”. October. 21, 2022 07:42. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 美国共和党参议员林奇•格雷厄姆19日（当地时间）表示：“如果共和党在下月8日的中间选举中在议会中占据多数席位，将召开《通胀削减法案》（IRA法案，下同）听证会。” 格雷厄姆议员当天在德国汽车企业宝马（BMW）发表针对自己选区南卡罗来纳州的电动汽车投资计划的活动中表示：“有必要修改IRA法案。与中国合作可以实现双赢。”他补充说，“我们将让汽车公司来议会（听证会）讨论为了具备竞争力需要什么。”在美国和欧洲汽车企业担心很难符合IRA电动汽车电池规定的情况下，强调了修改IRA法案的必要性。格雷厄姆议员在8月参议院通过IRA法案时投了反对票。之后在记者招待会上他还批判道，“IRA法案将成为南卡罗来纳州的噩梦。” 韩美经济界人士也敦促修改IRA法案相关内容。20日，全国经济家联合会和美国商工会议所在首尔举行的韩美财界会议总会上，提出了IRA通过导致的韩国产电动汽车歧视问题，并发表了构筑核心产业稳定供应网等共同宣言。宣言中还包含了包括IRA在内的以安保为目的限制进口的美国贸易扩张法第232条等阻碍两国交流的规制。美方与会者一致认为，“IRA法案对韩国产产品的歧视不符合韩美同盟和韩美自由贸易协定（FTA）精神。” 两国经济界人士还一致认为，为提高韩国外汇市场的稳定性，应签订韩美货币互换协议或出台相应方案。

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