“在野党单独处理粮食管理法于农民无益”……尹锡悦暗示行使否决权. October. 21, 2022 07:41. by 崔惠?, 洪壽英 herstory@donga.com,gaea@donga.com. 在20日的国会农林畜产食品海洋水产委员会国政监查中，朝野政党就该委员会前一天通过的粮食管理法修订案展开了攻防战。修订案的主要内容是政府义务购买过剩生产的大米（市场隔离）。尹锡悦总统当天在上班路上表示“对农民没有什么帮助”，因此有分析认为，他有可能对法案行使否决权。 当天，国会农林水产委的共同民主党所属议员们在国政监查之前，在座位上贴上了写有“谴责镇压在野党”口号的牌子。这是因为前一天检察机关试图对首尔汝矣岛共同民主党内部民主研究院进行扣押搜查。对此，国民力量党议员郑熙龙提议拆除牌子后开始国政监查，共同民主党议员对此表示反对。朝野议员们接连发表相关发言后，农林水产委员会在开议15分钟后休会后继续开会。 共同民主党强行处理粮食管理法修订案也成为了众矢之的。该党议员尹在甲表示：“昨天受到了很大的侮辱，”“我是作为代表提议粮食管理法的人，修正案被称为共产化法。难道是说我是‘共产主义者’吗？”前一天，国民力量党议员安秉吉批评修正案是“粮食共产化法”。 相反，国民力量党议员崔春植表示，“文在寅政府的企划财政部今年4月向农林畜产食品部表明了难以接受（粮食管理法修正案）的立场”，敦促有必要进行程序上的讨论。当天出席国政监查的农林水产食品部长官郑相根再次确认了反对立场。他说：“我认为，如果按照在野党提出的法律执行，大米过剩基调将固定化。” 尹锡悦当天在去首尔龙山总统室上班的路上接受记者采访时表示：“昨天（19日）国会常任委员会通过了粮食管理法（修订）案。在野党在没有所谓的费用估算书的情况下通过了该法案。”这是尹锡悦首次直接对共同民主党主导的粮食管理法修正案表示反对。尹锡悦还说：“相反，应该用这些钱来开发农村，”“恳请国会能进行更为深入的讨论。” 他的话被解读为，在提交国会全体会议之前，还剩下法制司法委员会讨论的过程，因此希望朝野进一步协商。但也有分析认为，如果共同民主党最终单独处理并通过修正案，尹锡悦有可能行使法案否决权。但是，总统政务首席秘书李珍福当天在国会会见记者时，被问到“尹总统是否暗示行使否决权”时回答说：“期待国会能好好整理。”

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