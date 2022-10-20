36万名韩国青年“第一次就业用了3年以上”. October. 20, 2022 07:54. by 崔惠? herstory@donga.com. 据调查，首次就业用了3年多时间的青年接近36万人。青年们找第一份工作平均花费了10.8个月。 据韩国统计厅19日透露，以今年5月为基准，在毕业后有就业经验的15~29岁青年中，首次就业耗费3年以上时间的有35.8万名。如果包括准备就业2年以上~3年以下（27.5万名）的人，首次求职需要2年以上的青年有63.3万人。 曾以工资劳动者身份就业的青年（401.8万名）找第一份工作所需的时间平均为10.8个月。青年就业准备时间从2020年的10个月延长到2021年的10.1个月。3年多没能就业、没有准备就业的青年“尼特族”（不工作、没有工作意志的无业游民）有8.4万人。

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