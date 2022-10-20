洋基队将“再次”前往休斯敦……时隔3年再次进军ALCS. October. 20, 2022 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. 纽约洋基队将“再次”前往休斯敦。19日，洋基队在主场洋基体育场举行的美国联盟分区赛（ALDS•5战3胜制）最后第5场比赛中，凭借让-卡洛•斯坦顿（33岁）、艾伦•泽基（30岁•照片）的本垒打，以5比1击败了克里夫兰印第安人队。洋基队将在7战4胜制的美国联盟冠军争夺战（ALCS）中与休斯敦太空人队相遇。这是两队自2019年以后时隔3年，也是最近6个赛季的第三次ALCS对决。 泽基说：“走向世界大赛（总决赛）冠军的道路上总是有休斯敦队。首先要越过休斯敦太空人这一关。”洋基队在泽基出道赛季的2017年经过7场比赛，2019年经过6场比赛均被被休斯敦队绊住脚步，未能进军世界大赛。 由于下雨，ALDS比赛两次被推迟，洋基队当天将前往休斯敦，在第二天（20日）进行ALCS第1场比赛。在ALDS上3战全胜西雅图水手队的休斯敦队将派出“王牌”贾斯汀•伯兰德（39岁）首发出场。相反，在第5场比赛期间，打出两次盖瑞特•科尔（32岁）牌的洋基队预告了詹姆斯•泰恩（31岁）将作为首发投手。 在19日率先开打的国家联盟冠军争夺战（NLCS）首场比赛中，费城费城人队凭借布莱斯•哈珀（30岁）、凯尔•施瓦伯（29岁）的两记本垒打，以2比0战胜了圣地亚哥教士队。圣地亚哥教士队的首发投手达比修有（36岁）在7局内取得3个被安打（2个本垒打）、7个脱三振，完成好投，但与其展开首发对决的杰克•惠勒（32岁）在7局内取得了无失分、1个被安打的成绩，因此达比修有成为了败战投手。当天，两队击球手共击出4个安打，是历届季后赛单场比赛的最少记录。金河成（27岁•圣地亚哥教士队）也仅交出3次有效击球、无安打的数据，保持沉默。

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