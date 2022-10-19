美驻韩大使称“有关战术核武器的说法是不负责任的”，对重新部署论划清界限. October. 19, 2022 07:49. by 申镇宇记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 美国驻韩国大使戈德伯格（照片）18日表示：“不管是不是战术核武器，应该把焦点放在消除核武器的必要上，而不是增加威胁的核武器上。”在宽勋俱乐部邀请讨论会上，就在韩半岛重新部署美军战术核武器相关问题，他表示：“据我所知，尹锡悦总统表明了韩国对《不扩散核武器条约》的意志。”最近，针对朝鲜的挑衅，韩国国内出现了重新部署战术核武器或共享核武器的主张，但美国高级官员强调核不扩散原则，划清了界限。 戈德伯格当天批评称：“不管关于战术核武器的话题是始于普京（俄罗斯总统）还是金正恩（朝鲜国务委员长），无论是从哪里开始，都是不负责任和危险的。”他还说：“我们有着阻止核武器的扩散与开发的《不扩散核武器条约》的意志。”他强调，不能承认朝鲜是有核国家，也不能使朝核问题成为包括韩国在内的东亚地区核扩散的多米诺骨牌。美国国务卿布林肯当地时间17日就“朝鲜问题的剧本”表示：”这将引发对（核）扩散的担忧。” 韩国政府高层相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“针对朝鲜的挑衅，目前仅就现实中加强美国战略资产的展开、大幅提高韩美联合军演水平达成了协议。”但他补充道：“如果朝鲜进行第七次核试验，关于韩美间延伸威慑问题，摆到谈判桌上的议题将有所不同。”

한국어