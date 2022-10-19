大器晚成！本泽马首次夺得金球奖……孙兴慜创造亚洲球员在金球奖的最高排名. October. 19, 2022 07:48. by 兪載泳 elegant@donga.com. 卡里姆•本泽马（35岁•皇家马德里队）首次捧得授予足球选手的最高权威奖“金球奖（Ballon d'Or，英文：Golden Ball）”。而孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）在金球奖最终30名候选人中排名第11位。 18日，在法国巴黎举行的2022金球奖颁奖典礼上，本泽马被选为男子部门获奖者。1956年设立的“金球奖”是由法国足球专门杂志《法国足球》主办的奖项，将颁发给在一个赛季中表现最出色的选手。在全世界100名记者团的投票中，本泽马力压排名第二的萨迪奥•马内（30岁•拜仁慕尼黑）、排名第三的凯文•德布劳内（31岁•曼城）等，当选为第一名。 法国出身的本泽马在上个赛季带领皇家马德里队取得了欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛、西班牙足球甲级联赛双料冠军。他在西甲联赛中以27粒进球荣登射手王宝座，在冠军联赛中也以15粒进球创下了进球最多的纪录。此外，他还被评为上赛季欧足联年度最佳球员。 1998年，本泽马从获奖者、同为法国出身的齐内丁•齐达内（50岁）手中接过金球奖，他表示，“金球奖是我的梦想。通过榜样齐达内和罗纳尔多（46岁•巴西）获得了动力。”英国媒体BBC报道说，本泽马在34岁零302天的年纪获得金球奖，成为金球奖历史上第二高龄的获奖者。1956年金球奖首位获奖者斯坦利•马修斯（英国）当时以41岁零10个月的年纪获奖。本泽马发表获奖感言说：“对我来说，年龄只是数字。我仍然有燃烧的欲望。这种推进力让我继续保持下去。”2005年在奥林匹克里昂队（法国）以职业选手身份出道的本泽马从2009年开始效力于皇家马德里队。虽然之前始终被克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联）所掩盖，但从C罗离开后的2018~2019赛季开始，他成为了球队的支柱。 2019年首次被选为金球奖候选人并排在第22位的孙兴慜此次排在第11位。曾5次获得金球奖的C罗排名第20位，历史上夺得金球奖次数最多（7次）的球员里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼）则自2005年以来首次被排除在候选名单之外。

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