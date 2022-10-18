女子第一人！安山在世界杯总决赛中获得金牌. October. 18, 2022 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. 安山（21岁•光州女子大学）、金优镇（30岁•清州市厅）成为今年世界最优秀的男女弓箭手。 17日，在墨西哥特拉斯卡拉举行的2022现代射箭世界杯总决赛女子个人决赛中，安山队以6比4（28-30、28-27、28-29、28-26、29-28）战胜崔美善（26岁•顺天市厅），在首次参加的世界杯总决赛中获得了金牌。 安山在去年7月举行的2020年东京夏季奥运会上成为奥运会射箭史上第一个三冠王，同年9月在美国扬克顿举行的射箭世界锦标赛上成为团体赛、混合赛双冠王。随着她在决出今年最佳弓箭手的世界杯总决赛上也获得了金牌，保持了世界最强的位置。2016里约奥运会团体赛金牌得主崔美善时隔6年再次参加世界杯总决赛，获得了银牌。这是她继2015年获得金牌、2016年获得银牌之后，在总决赛上获得的第三枚奖牌。 在男子个人赛决赛中，金优镇以7-1（28-27、30-27、29-29、29-28）的比分轻松战胜西班牙选手米格尔•阿尔瓦里尼奥（28岁），获得了冠军。这是金优镇继2012年东京、2017年罗马、2018年萨姆松（土耳其）大赛之后，个人第4枚世界杯总决赛金牌。在16日举行的半决赛中，以1比7负于金优镇，参加铜牌争夺战的金济德（18岁•庆北第一高中）以4比6（28-29、30-29、29-29、28-30、28-28）负于东京奥运会男子个人赛金牌得主梅特•加佐兹（23岁•土耳其），未能获得奖牌。 世界杯总决赛是由世界杯第1~4站冠军和排名靠前的选手等出战，决出王中王的大赛。特别是今年没有举办每两年举办一次的世界锦标赛，原定在中国杭州举行的亚运会也推迟到了明年，因此本次世界杯总决赛是在今年举行的大会中分量最重的。

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