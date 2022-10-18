总统室将国政课题压缩为“应对经济风险”等20个. October. 18, 2022 07:35. by 張寬錫 jks@donga.com. 据悉，总统室将尹锡悦政府120大国政课题压缩为20个，每两周检查一次进展情况。 17日，据政府有关人士透露，总统室听取个别部门的意见后，将120大国政课题压缩为△加强国内外经济风险管理 △加强原子能产业生态系统（废弃脱核电站）△房地产市场正常化 △灾难安全管理体系先进化 △根除重大社会犯罪等20个课题。被称为“三大改革课题”的年金、劳动、教育改革和出现散漫经营争议的公共部门效率化也包括在核心课题中。 执政党相关人士表示：“20大国政课题的核心是应对经济风险”，“这是为了加强对内外经济不安中物价、家庭负债等的应对能力。”据悉，总统室和国务调整室每两周听取一次核心国政课题进行情况报告。据悉，政府各部门还提出了年底前重点推进的国政课题。总统室相关人士表示：“作为政策控制塔，这是为了鼓励国政课题的履行”，“也有给部门注入紧张感的效果。”

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