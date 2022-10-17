“拘禁示威者”引发伊朗监狱燃起熊熊熊烈火. October. 17, 2022 07:33. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 以政治犯及反体制人士较多的伊朗德黑兰埃文监狱当地时间15日发生了火灾。库尔德族女子马莎·阿米尼（22岁）因没有戴好头巾而被警方带走、后于上个月16日不明死亡，这一事件引发的反政府示威已经持续了一个月。在这种情况下，因压制人权而臭名昭著的监狱也未能维持治安的事实被曝光，令人担忧政局不稳。据悉，虽然不确定火灾是否与反政府示威有直接关系，但这里拘留了多数示威参加者，部分在押者高喊反政府示威队的口号。 据路透社等媒体报道，从15日上午10时开始，监狱内响起了枪声，并多次传来爆炸声。一名目击者说：“来了很多救护车，还看到了特种部队队员。”部分囚犯向窗外高喊了反政府示威队使用的“让哈梅内伊去死”的口号。抗议“头巾女子不明死亡事件”的示威群众要求从1989年开始执政34年的最高领导人哈梅内伊下台，并使用这一口号。 德黑兰北部的埃文监狱成立于1972年。当时，巴列维王朝残酷镇压反抗专制君主制的反对派，并将政治犯关押在这里。1979年伊斯兰革命后，反对政教统一统治和伊斯兰原教旨主义的反政府人士、双重国籍者、外国人等被关押在此。改革派前总统拉夫桑贾尼的女儿、前议员帕埃泽和著名电影导演贾法尔·帕奈等也因涉嫌煽动反体制而被关进监狱。因间谍嫌疑入狱，最近被决定释放的美国和伊朗双重国籍企业家巴库尔·纳马吉和儿子西亚马克父子也被关押在这里后被释放。美国以拷问等严重践踏人权为由，于2018年对该监狱进行了制裁。 美国总统拜登14日表示，“伊朗应该停止对本国国民的暴力。我们与伊朗的勇敢女性和市民在一起”，对反政府示威者表示支持。他强调：“世界女性应该能够穿自己想穿的衣服。谁也不能告诉她们该穿什么。” 伊朗各地14日和15日也发生了反政府示威。英国人权团体“伊朗人权运动家通讯”14日表示，持续约一个月的示威导致233人死亡、7000多人被捕。

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