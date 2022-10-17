洪在厦志士的遗骸时隔62年重新回到祖国怀抱. October. 17, 2022 07:34. by 趙은아 achim@donga.com. “因为知道父亲想要回到祖国的渴望，所以很幸福。” 在异国他乡生活得很拮据，用一分两分攒下的钱添补独立运动资金的旅法独立运动家洪在厦（1892~1960年）的遗骸将于下月奉还到韩国国内，次子让-雅克-洪福安（80岁）于14日（当地时间）在法国巴黎的一家餐厅举行了座谈会。他说：“父亲因为对祖国的担心和看不到故乡家人的压力而一直很痛苦”， 对于此次遗骸奉还非常高兴。 韩国驻法国大使馆和法国韩人会决定，通过国家报勋处把居住在国外的独立功臣奉还本国的事业，将洪志士的遗骸安葬在大田显忠院独立功臣墓地。洪志士的遗属们在韩国政府2019年向洪志士追授建国勋章“爱族章”时，向国家报勋处传达了遗骸奉还之意。原计划在2020年实现奉还，但因新型冠状病毒肺炎疫情被推迟，最终确定将于下月安葬在显忠院。 让-雅克先生说：“父亲一直确信自己会回到祖国，所以只做了临时工作。经济上总是很困难。”一直等待回国的洪志士辗转于酒店、工厂、农场等艰难地养家糊口。在这种情况下，只要拿到3法郎左右的工资，就只用1.5法郎左右作为居住费，然后把剩下的钱攒起来作为独立运动资金。当时包括洪志士在内的35人一起筹集的6000法郎曾转交给了临时政府巴黎委员部。他热泪盈眶地说：“在困难的环境下帮助韩国人很辛苦，虽然也想抵抗父亲的东方思考方式，但是知道父亲的爱很大，所以就遵从了（父亲的意志）。” 洪志士的家因访问欧洲的韩国人士经常到此访问而出名。他说，1948年张勉、张泽相、赵炳玉、郑一亨、毛允淑、金活兰等当时联合国大会代表团也来过，并表示“家里就像大使馆的分馆一样”。不会说韩语的让-雅克遗憾地说：“父亲确信自己会回到祖国，所以没有执意教我们韩语。”洪志士确信，如果能回到韩国，子女们会自然而然地学习韩国语。 1892年出生于首尔的洪志士在韩国进行独立运动时，为了躲避日本帝国主义的拘禁逃到了俄罗斯。经过沿海州停留在摩尔曼斯克时，爆发了第一次世界大战。当时占领该地的英国试探将韩国移居者移送至日本后，临时政府巴黎委员部秘书长黄玘焕志士让洪志士等35人入境法国。1960年洪志士在这里因癌症去世。

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