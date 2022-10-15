韩国政府时隔5年再次对朝鲜实施单方面制裁……包括参与大规模杀伤性武器开发的15人和16个机构. October. 15, 2022 07:23. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国政府14日对15名朝鲜国籍的个人和16家机构采取了单独制裁措施。针对参与大规模杀伤性武器及导弹开发、原油、矿物走私等的个人和机关，韩国时隔5年再次进行单独制裁。韩国政府计划，如果朝鲜继续挑衅，将把范围扩大到网络、海运、出口管制等领域，进行追加制裁。 韩国政府此次突然实施制裁，是因为认为最近朝鲜的集中挑衅已经到了不可忽视的水平。韩国政府当天公布了制裁对象，并表示：“这表明了将强烈应对朝鲜史无前例的战术核武器挑衅的意志。” 被韩国政府认定为制裁对象的个人，均属于受到联合国安理会对朝制裁的第二自然科学院和莲峰贸易总公司。据悉，他们参与了“向朝鲜运入导弹相关物资、技术及军需物资”“筹措大量杀伤性武器相关敏感物资”等活动。 被列入制裁名单的机构是参与“筹措研发大规模杀伤性武器所需物资”“朝鲜劳务输出”“船舶、矿物走私”等的机构。此外，也有机构因被指利用船舶间海上转运进行走私行为、运营受制裁船舶等成为制裁对象。 此次韩国政府认定的对象全部包含在美国的单方面制裁名单中。但是，与美国独自制裁朝鲜190名个人和200个团体相比，韩国的制裁对象只有124名个人和105个机关。因此，韩国政府认为，被列入追加制裁对象中的对象可能还会增加。 被列入制裁对象的个人、机构未经韩国政府许可，不得与韩国方面进行外汇交易或金融交易。但也有人提出，在南北之间已经没有交易的情况下，制裁的实效性也存在疑问。对此，外交部一名官员表示：“韩国国民与朝鲜制裁对象进行交易的可能性不大，”“最重要的是，韩国政府向国内外通报将积累这种制裁措施，这并不是结束。”

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