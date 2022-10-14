朝鲜发射核巡航导弹……韩国“划时代地加强延伸威慑”. October. 14, 2022 07:37. by 張寬錫, 申晋宇 jks@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鲜时隔9个月发射两枚远程巡航导弹，继续进行挑衅。朝鲜表示，该巡航导弹是实战部署在战术核武器运用部队的。 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社13日报道了前一天在平安南道价川发射导弹的事实，并表示：“沿着设置在西部海域上空的椭圆和8字型飞行轨道飞行了10234秒（2小时50分34秒），击中2000公里以远的目标。”在朝鲜宣称为“远程”巡航导弹的3次挑衅中，此次射程最长。 有人担心，朝鲜最近集中检查战术核武器的运用，不久将通过第七次核试验完成核武器小型化检验，进入事实上统筹开发和运用的战术核武器完成阶段。韩国总统室强调：“我军正在密切关注朝鲜的军事动向，做好万全的准备，如果朝鲜进行挑衅，我们将以压倒性的战斗力进行坚决的应对。” 随着朝鲜的核威胁成为现实，从韩美延伸威慑的划时代强化到自身核武装论等，各种应对方法的讨论也愈演愈烈。 尹锡悦总统当天在去首尔龙山总统室办公楼上班的路上，就常态共享美国战术核战斗力的“实质性核共享”等方案表示：“国内和美国朝野就延伸威慑问题提出了多种意见，正在认真倾听，并仔细分析各种可能性。”这比11日“正在认真听取和分析韩美各种意见”的回答更有进展。 总统室相关人士也在当天的新闻发布会上表示：“为了应对所有可能性，正在协商、讨论并谋求划时代强化延伸威慑的所有手段和方案。”似乎是说，如果朝鲜强行进行第七次核试验，意味着朝鲜将追求不同于以往的核威胁能力，因此，应对方向也应该与以往截然不同。 对此，韩国政府一名核心官员表示：“（韩国的）核心目标是在韩半岛周边地区一年365天拥有（可以应对朝鲜）的核武器，”“韩美两国正在就划时代地加强延伸威慑的方案进行协商。”分析认为这一表态的意思是，在朝鲜有可能进行包括核试验在内的进一步挑衅的情况下，将确保相当于韩国拥有核武器的核遏制力。 美国表示，为应对朝鲜的威胁，将加强延伸威慑。白宫国家安全委员会在当地时间12日发布的《国家安全战略》报告中强调，“在实现韩半岛完全无核化取得可视性进展的同时，为应对朝鲜的大规模杀伤性武器和导弹威胁，将加强延伸威慑力。”

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