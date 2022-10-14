时隔4年再次来到韩国的欧洲室内管弦乐团. October. 14, 2022 07:37. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 由欧洲各国的管弦乐团首席团员和著名演奏者组成的“欧洲室内管弦乐团（COE）”时隔4年将第二次来韩演出。 钢琴家金善旭将协奏位于自己保留曲目中心的贝多芬第3、4号钢琴协奏曲。最近经常与他合作的英国伯恩茅斯交响乐团常任指挥基里尔•卡拉维茨将担任指挥。演出将于下月5、8日在首尔艺术殿堂音乐厅举行。 虽然他自己表示“希望大家能够把自己看成是涉及更广阔领域的演奏家，而不是只演奏贝多芬或勃拉姆斯作品的特定演奏家”，但对于金善旭来说，贝多芬一直处于保留曲目的中心位置。包括首张专辑在内，收录贝多芬奏鸣曲的专辑至今已有3张。他还与郑明勋指挥的首尔市立交响乐团合作发行了第5号协奏曲《皇帝》。在此次舞台上，将于下月5日和8日分别合演3号协奏曲和4号协奏曲。 欧洲室内管弦乐团将演奏的其他节目也由贝多芬革命精神中近期的作品组成。5日将展示舒伯特的《意大利风格序曲》和门德尔松第4交响曲《意大利》，8日将展示贝多芬科里奥兰序曲和第7交响曲相结合的《All 贝多芬》节目。 乌克兰出身的卡拉维茨被金善旭称为“值得信赖的音乐伙伴”。他在2019年首次指挥美国芝加哥交响乐团时，金善旭协奏了门德尔松1号钢琴协奏曲。作为指挥家拓宽活动领域的金善旭上赛季在欧洲作为指挥家出道的舞台也是卡拉维茨从2009年开始作为首席指挥带领的伯恩茅斯交响乐团的演唱会。 欧洲室内管弦乐团成立于1981年。因为没有音乐导演或常任指挥，所以团员之间自然而然地形成精巧的合奏是优点。在欧洲活动的多个管弦乐团首席级和著名音乐教授、室内乐演奏者等60多人作为团员进行活动。在40多年的时间里，COE发行了250张以上的唱片，获得了2次美国格莱美奖、3次英国留声机室内乐奖，被公认为世界顶级合奏乐团之一 2009年成立的“欧洲室内管弦乐团学院”也因为年轻艺术英才们提供与乐团团员一起学习技能、进行巡回演出的机会而闻名。2018年小提琴家兼指挥家莱昂尼达斯•卡巴科斯首次来韩演出，当时该乐团作为协奏者展示了巴赫和莫扎特的小提琴协奏曲、贝多芬和舒曼的交响曲等。票价为5万~17万韩元。

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