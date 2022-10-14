拜登：“中国是美国唯一的竞争者……美国将盖过中国”. October. 14, 2022 07:38. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 美国总统拜登当地时间12日宣布：“中国是今后10年美国唯一的竞争者，”“美国将在竞争中超过中国。” 美国白宫在当天公开的《国家安全战略》报告中表示：“中国是最重大的地缘政治挑战，”“为了实现重整国际秩序的意图和目标，中国越来越成为美国唯一具备经济、外交、军事、技术力量的竞争者。”在俄罗斯入侵乌克兰和威胁使用核武器的情况下，美国明确表示中国是挑战美国主导的国际秩序的唯一竞争者，因此备受关注。 白宫表示，不仅要扩大对中国的尖端技术限制，还要加强在中国的核威胁等军事领域的抑制政策。对于被认为是美中矛盾火药库的台湾问题，他表示，“希望印太同盟国与欧洲一起合作维护台湾海峡的稳定与和平”，强调将通过同盟团结来牵制中国。 《国家安全战略》是拜登总统任期内所有外交战略的基础，是最高级别的战略方针。前白宫国家安全会议资深局长丹尼尔·弗里德分析说：“《国家战略报告》中涉华内容是超党派的，借用了共和党的语言和创意。”这意味着，即使在11月8日举行的美国中期选举中，在野党共和党占据议会多数席位，拜登的对华强硬政策也将进一步加速。 中国国家主席习近平将在确定自己至少三连任长期执政的中国共产党全国代表大会开幕日的16日公布今后执政期间的对美政策。中国共产党12日在筹备党代会的最后一次会议上，事实上正式宣布了习近平主席的三连任和权力集中。 英国广播公司（BBC）提出了习近平主席终身执政的可能性，并表示：“习主席统治的中国正在走向极权主义。”彭博社表示：“习主席的‘崛起’正将中国引向与美国的冲突，”“5年来，台湾问题等军事、经济紧张加剧，美中关系将更加严峻。”中国官方媒体《观察者网》表示：“中国今后10~20年间将与美国发生严重矛盾。”

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