韩国银行被迫采取“大步伐”……不应放松警惕错失政策良机. October. 13, 2022 07:58. . 韩国银行昨天断然实行了把基准利率上调0.5个百分点的“大步伐”，不仅历史上首次连续5次上调利率，而且自7月份上调0.5%后，时隔3个月再次加大了上调步伐。这是为了稳定受高物价和“强美元”的影响而暴涨的韩元对美元汇率（韩元贬值）而采取的措施。但是，出于对经济萧条和家庭负债的担忧，韩国银行难免要受到本来想坚持小幅、渐进式上调，但由于全球经济状况恶化等原因，再次被迫采取“大步伐”的批评。 通过此次上调，韩国的基准利率从2.5%提高到了3.0%。这是自2012年10月以后时隔10年再次突破3%。受远超目标值2%、已达5%左右的消费者物价上涨率的影响，韩国银行早已预告将上调基准利率。再加上正如今年诺贝尔经济学奖获得者、前美国联邦储备委员会主席本·伯南克警告，“因为非常强大的美元，亚洲等新兴市场面临着资本流出危机”，汇率问题非常严重。韩国也随着汇率暴涨，原油、原材料进口负担加重，贸易赤字也在剧增，因此只能通过上调利率来应对。 问题是，尽管韩国银行从去年8月开始提高基准利率，但从今年3月开始被美国超越，韩美利率发生了逆转。3.0%~3.25%的美国基准利率仍然高于韩国，年内将再次上调两次，到年末很有可能提高到4.5%。即使韩国银行在今年上调利率的最后机会11月大幅上调，也很难赶上。 之所以出现这种情况，是因为李昌镛总裁和金融货币委员们误判，认为到上个月为止，美国利率很难连续3次急剧上升0.75%。美联储主席鲍威尔8月底表示：“将继续提高利率，直到物价稳定为止。”但李昌镛总裁仍然表示：“不会更快地提高韩国利率。”但是，韩国银行最终推翻了“将逐渐上调0.25%”的事前预告，此次不得不大幅上调。 如果韩国银行的判断错误和失误反复出现，国内外金融市场的信赖只能减弱。就算韩国银行表示，“外汇储备额并非不足”“维持年度经常收支顺差”等，也有可能出现市场对此不相信的事情。就基准利率问题，韩国银行不应再草率预测情况或拘泥于形式，应迅速灵活地应对物价和汇率变动。

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