俄罗斯引发动核担忧，北约称将实施“核威慑演习”. October. 13, 2022 07:59. by 巴黎=常驻记者赵恩雅、华盛顿=常驻记者文炳基 achim@donga.com、weappong@donga.com. 在对俄罗斯使用核武器的忧虑日益加深的情况下，北约表示将实施“核威慑演习”，使紧张感进一步加剧。七国集团领导人警告：“如果俄罗斯使用生化武器或核武器，将面临严重的后果。” 北约秘书长斯托尔滕贝格11日在比利时布鲁塞尔北约总部举行的记者招待会上表示，13日将主持北约盟国核政策评估、执行延伸威慑政策的“核计划集团”定期会议。斯托尔滕贝格表示：“下周将进行北约从很久以前开始计划的‘坚定正午’演习。”“坚定正午”是北约盟国假设核战争每年在欧洲实施的演习。 当天，七国集团领导人与乌克兰总统泽连斯基举行视频会议后，在联合声明中警告：“如果俄罗斯使用生化、核武器，将面临严重后果。”据美国有线电视新闻网（CNN）报道，泽连斯基在当天的视频峰会上再次要求包括防空系统在内的支援。 美国总统拜登11日在接受有线电视新闻网采访时，就俄罗斯总统普京使用核武器的可能性表示：“我不认为普京会那样做。”对于“是否讨论了俄罗斯使用核武器可能性的紧急对策”的提问，他表示：“有过这样的讨论，”“如果我提到美国会做什么，这将是不负责任的做法。” 拜登对普京表示：“虽然是理性的行为，但（对乌克兰战争）做出了严重的错误判断。他原以为会在乌克兰受到欢迎，但这是完全错误的判断。”对于将于11月举行的二十国集团会议上与普京总统举行首脑会谈的可能性，他表示：“这取决于他希望讨论什么。”拜登表示：“普京正在残忍地行动，犯下战争罪，”“目前还没有找到与普京见面的适当理由。”但他表示，如果希望讨论释放被拘留在俄罗斯的美国篮球运动员布兰妮·格兰纳，“对话的可能性很大”。

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