捐赠的死亡者17%的人体组织被废弃……一半是因为“单纯的失误”. October. 13, 2022 07:59. by 柳根亨 noel@donga.com. 据调查，国家得到捐赠的骨头、血管、软骨等人体组织中，有16.6%未能使用就被废弃。在采集或加工人体组织的过程中，失误或不遵守方针而被废弃的情况不在少数。 保健福利部12日公开了包含上述内容的《韩国公共组织银行综合监查处分要求书》。据福利部和国民力量李钟成议员透露，韩国公共组织银行从2019年开始到今年6月为止的3年半时间里，从接受捐赠的尸体和伤者等处采集并加工骨头、羊膜、筋膜、血管、软骨、跟腱等1.6137万件人体组织，并制作成了移植材料。虽然主要从死者那里得到捐赠，但也有从截肢等重症外伤者那里得到部分人体组织捐赠。 但是接受捐赠的人体组织中占16.6%的2686件被废弃。从其原因来看，因未遵守方针等管理不善而废弃的不在少数。全体废弃量2686件的一半以上的1413件是在组织采集、加工、分配过程中出现问题的情况。 特别是在组织采集过程中，也有遗漏义务事项“血液检查”或因包装材料损伤而被污染的情况。由于工作人员的错误，在人体组织加工过程中不遵守时间、不符合保存溶液容量标准、遗漏检查记录纸等情况也被曝光。在人体组织加工后分配给各医院的过程中，产生的废弃情况也不少。 12日，在国会保健福利委员会国政监查现场，韩国公共组织银行的人体组织不良管理也成为众矢之的。李议员指出：“在分配人体组织的44家医疗机构中，只有一家签订了合同，其余43家在没有签订任何合同的情况下进行人体组织交易”，“因此，即使分配金没有到账或因医疗机构的过失导致废弃，也很难申请费用。” 在管理不善的情况下，国内人体组织捐赠者持续减少。据国民力量议员崔英姬透露，人体组织捐赠者从2017年的414人减少到去年的104人。截止到今年9月，只有166人捐赠。福利部认为，韩国公共组织银行不仅存在人体组织不良管理问题，还存在加班管理不善、重复支付津贴、违反研究开发费方针等问题，因此下达了机构警告。

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